Citu a déclaré après la nomination qu’il ferait tout son possible pour former un gouvernement stable.

«La Roumanie traverse une double crise pendant cette période, une sanitaire et une économique», a-t-il déclaré. « C’est le travail de ce gouvernement de faire passer le pays à travers la crise sanitaire le plus rapidement possible, avec le moindre coût possible pour les Roumains, et de restaurer et remettre l’économie sur pied. »