Un ancien banquier de premier plan affirme que les premiers ministres « font la démagogie » sur les hausses des taux d’intérêt

Trois premiers ministres exhortent la Banque du Canada à suspendre les hausses de taux d’intérêt

L’économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, et le directeur et économiste du Centre for Future Work, Jim Stanford, envisagent l’annonce des taux de la banque centrale demain, après que les premiers ministres Eby, Ford et Furey ont appelé à une pause.