Un ancien avocat du JAG de l’Air Force suspendu après des agressions violentes alimentées par l’alcool

1er novembre — Un ancien avocat de l’Air Force a été suspendu pour deux ans après avoir été reconnu coupable l’année dernière d’une soirée violente alimentée par l’alcool qui s’est terminée par la menace d’une arme à feu de deux femmes avant une confrontation de plusieurs heures avec le SWAT.

William McClain, 46 ans, du canton de Franklin, a été reconnu coupable en février 2023 de deux chefs d’accusation de voies de fait graves et d’un chef d’accusation de panique, et était sous suspension provisoire depuis mars 2023. Il était auparavant juge-avocat général au 88e Escadre de la base aérienne de la base aérienne Wright Patterson, fournissant un soutien juridique aux officiers, aux aviateurs enrôlés, aux civils de l’armée de l’air, aux employés contractuels et aux militaires retraités.

Dans un avis per curiam, la Cour suprême de l’Ohio a suspendu McClain de la pratique du droit dans l’Ohio pendant deux ans, avec un crédit pour le temps qu’il a purgé dans le cadre de sa suspension provisoire pour crime. Sa réintégration est également conditionnée au respect de toutes les conditions de sa condamnation et des programmes de réhabilitation qui l’accompagnent, au respect des conditions de son divorce de juillet 2023 et enfin à un professionnel de la santé mentale apportant la preuve qu’il peut retourner auprès de « l’organisme compétent, éthique et professionnel ». pratique du droit. »

Les accusations portées contre McClain et sa suspension ultérieure remontent à octobre 2022, lorsque McClain s’est rendu dans un bar avec sa fiancée, sa fille adulte et deux autres femmes.

Selon l’avis du tribunal, au bar, McClain est devenu ivre et belliqueux et, dans le parking, il a agressé sa fiancée. L’une des femmes est venue à sa défense et McClain a tenté de lui donner des coups de pied, selon les documents.

Les quatre femmes ont quitté le bar sans McClain et ont finalement emmené sa fiancée chez lui, où elle vivait, selon des documents. Ils ont décidé de cacher ou de retirer les « nombreuses » armes que McClain avait dans la maison en raison de son comportement, mais avant qu’ils aient fini, McClain est apparu.

Des documents indiquent que McClain est devenu furieux, a brisé une bouteille dans la cuisine et a jeté différents objets dans la maison, conduisant à une mêlée.

Pendant la bagarre, les enquêteurs ont déclaré que McClain avait poussé la fille de sa fiancée au sol et que les autres femmes étaient intervenues. Lors de la bagarre, la fille de la fiancée a saisi un couteau de cuisine et a poignardé McClain au torse, selon des documents judiciaires.

Les femmes ont ensuite quitté la maison et ont couru dans le quartier environnant, tandis que McClain les poursuivait avec une arme à feu, selon des documents. Au moins une des femmes a commencé à frapper à la porte des voisins, déclenchant l’enregistrement des caméras de sonnette. McClain a rattrapé sa fiancée et sa fille et les a tenues sous la menace d’une arme.

« Alors qu’ils le suppliaient de ne pas tirer, McClain a tenté de les saisir et de leur donner des coups de pied », indique l’avis du tribunal. « McClain a alors perdu pied et est tombé. McClain a tiré un coup de feu en l’air et est rentré chez lui. »

Un voisin qui campait dans son jardin avec sa famille a été réveillé par le bruit, a mis sa famille en sécurité et a appelé le 911, selon des documents judiciaires.

La police et l’unité d’intervention tactique de Warren sont intervenues sur les lieux et une confrontation s’est ensuivie avec McClain pendant plusieurs heures, ont indiqué les enquêteurs. Après l’échec des négociations, l’unité SWAT a tiré des grenades lacrymogènes à travers les fenêtres de la maison et environ une demi-heure plus tard, McClain s’est rendu.

Les archives judiciaires montrent qu’en plus des accusations de voies de fait graves et d’incitation à la panique, McClain a également été accusé de voies de fait délictuelles, de violence domestique et d’utilisation d’une arme en état d’ébriété. Il a plaidé coupable à toutes les accusations et a été condamné à trois ans de probation et 100 heures de travaux d’intérêt général. Il lui a également été ordonné de suivre des conseils en matière de santé mentale et de toxicomanie, de confisquer sept armes à feu, de ne pas avoir de contact avec les trois femmes et de payer les frais de justice et la restitution.

Dans sa décision, la Cour suprême a déclaré qu’elle avait pris en compte le fait que McClain suivait un traitement pour abus d’alcool et problèmes de santé mentale, avait suivi divers programmes et thérapies et était sobre depuis son arrestation.

Ils ont également souligné une décision du Conseil de déontologie professionnelle, selon laquelle il a servi honorablement dans l’armée depuis l’âge de 18 ans et « quand il est sobre, il est une personne respectueuse et compatissante, un père aimant et un avocat travailleur et talentueux ». « . La commission a recommandé le rétablissement de la peine de deux ans assortie de conditions, ce que la Cour suprême a accepté.