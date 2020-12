WASHINGTON (AP) – Un ancien avocat du FBI qui a plaidé coupable d’avoir modifié un e-mail au cours de l’enquête sur la Russie a «commis une grave erreur», mais devrait se voir épargner de la prison et être mis à l’épreuve à la place, ont déclaré ses avocats dans un mémorandum de condamnation jeudi.

Kevin Clinesmith a admis en août avoir modifié un e-mail utilisé à l’appui d’une application du FBI pour surveiller les communications d’un ancien assistant de campagne de Trump, Carter Page. Les avocats de Clinesmith ont déclaré que même s’il croyait que les informations qu’il avait écrites étaient exactes, il a sciemment trafiqué le courrier électronique en déclarant que Page n’était «pas une source» pour la CIA.

«En modifiant le courriel d’un collègue, il a coupé un coin dans un travail qui exigeait beaucoup mieux de lui. Il n’a pas été à la hauteur du FBI et de ses propres normes de conduite élevées », ont écrit ses avocats. «Et il a commis un crime.

Ils ont dit que c’était «une aberration dans une vie autrement caractérisée par le travail acharné, la détermination et le dévouement au service des autres».

Clinesmith a été inculpé dans le cadre de l’enquête du procureur américain John Durham sur l’enquête de 2016 sur l’ingérence électorale russe et les liens possibles avec la campagne présidentielle de Donald Trump. Le ministère de la Justice a révélé cette semaine que le procureur général William Barr avait nommé Durham comme avocat spécial, une manœuvre visant à s’assurer qu’il ne soit pas renvoyé par la nouvelle administration Biden avant d’avoir terminé son travail.

L’accusation est la seule intentée par Durham malgré les affirmations de Trump de mauvaise conduite générale au sein du FBI et de la communauté du renseignement, et les allégations contre lui n’impliquent personne d’autre au bureau.

La gamme de peines pour Clinesminth est de zéro à 6 mois de prison. Dans leur propre mémorandum de détermination de la peine, Durham et ses procureurs ont demandé une peine entre le milieu et le haut de ces lignes directrices.

«En tant qu’avocat agréé et officier de la Cour, le défendeur a prêté serment, était lié par des obligations professionnelles et éthiques et aurait dû être bien conscient de ce devoir de franchise», a écrit l’équipe de Durham.

Ils ont également déclaré qu’il était «plausible» que les opinions politiques de Clinesmith aient affecté son comportement, notant qu’il avait écrit la phrase «Viva le resistance» à un collègue du FBI le lendemain des élections de 2016.

L’affaire impliquant Clinesmith concerne des demandes que le FBI a soumises à la Cour secrète de surveillance des renseignements étrangers pour écouter Page, un ancien conseiller à la sécurité nationale de la campagne présidentielle de Trump en 2016, soupçonné que Page était un agent russe. À l’époque, le FBI cherchait à savoir si la campagne s’était coordonnée avec la Russie pour faire basculer les élections, et les contacts passés de Page avec les Russes étaient une préoccupation pour le FBI.

Le traitement de ces demandes a fait l’objet d’un examen minutieux. Un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice de l’année dernière qui détaillait la conduite de Clinesmith a également noté des erreurs et des omissions importantes dans chacune des quatre demandes. La semaine dernière, Page a poursuivi plusieurs responsables du FBI, y compris Clinesmith, pour les demandes de mandat.

En 2017, alors que le FBI cherchait à renouveler sa surveillance de Page, un agent travaillant sur l’affaire a ordonné à Clinesmith de demander à la CIA si Page avait déjà été une source pour l’agence de renseignement. Page avait dit dans des interviews avec les médias qu’il avait auparavant aidé les agences de renseignement américaines, et le FBI essayait de déterminer si ces déclarations étaient vraies.

Toute relation que Page avait eue avec la CIA aurait pu être importante à divulguer à la cour de surveillance dans la mesure où elle aurait pu aider à expliquer les contacts que Page avait eu avec les Russes, y compris s’ils avaient été faits à la demande du gouvernement américain.

«Bien que Kevin ne puisse pas se rappeler précisément comment il est arrivé à sa mauvaise compréhension», ont écrit les avocats, Clinesmith avait l’impression que Page était une sous-source, plutôt qu’une source directe, pour la CIA.

Il a modifié un e-mail qu’il avait reçu de la CIA, insérant les mots «et non une source» pour refléter sa compréhension de la relation de Page avec l’agence, et l’a transmis au collègue du FBI impliqué dans l’affaire, ont déclaré ses avocats.

En fait, Page avait été un «contact opérationnel» pour la CIA entre 2008 et 2013, c’est-à-dire une personne qui fournit des informations à l’agence acquises dans le cadre des activités ordinaires mais qui n’est pas chargée de le faire.

Les avocats de Clinesmith disent qu’il n’a jamais eu l’intention de tromper qui que ce soit, notant qu’il avait également envoyé le courrier électronique original de la CIA, inchangé et dans son intégralité, à un agent du FBI impliqué dans la préparation de la demande de mandat.

