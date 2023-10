Sidney Powell a accepté de témoigner contre l’ancien président américain Donald Trump en échange d’une réduction de peine

L’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, a conclu jeudi un accord de plaidoyer avec les procureurs du comté de Fulton dans l’affaire d’ingérence électorale dans l’État de Géorgie contre l’ancien président Donald Trump et 18 alliés politiques.

Powell a plaidé coupable à six chefs d’accusation de délit de complot en vue d’interférer avec les fonctions électorales et a accepté une peine de six ans de probation et une amende de 6 000 $. Elle doit également écrire une lettre d’excuses à l’État et à ses résidents et témoigner contre ses coaccusés, dont son ancien client.

Elle a d’abord été inculpée en vertu d’une loi sur le racket normalement utilisée pour poursuivre le crime organisé, accusée d’avoir accédé illégalement, falsifié et volé des données de machines à voter appartenant au fabricant de machines à voter Dominion Voting Systems dans le comté rural de Coffee, en Géorgie.

Dans l’acte d’accusation, déposé en août, les procureurs alléguaient que Powell avait travaillé avec son co-accusé, le cautionneur Scott Graham Hall, et la société d’investigation informatique SullivanStrickler pour copier les données et les logiciels des machines à voter Dominion dans le comté de Coffee et les envoyer à un autre avocat du comté de Coffee. L’équipe Trump afin de prouver que l’élection avait été manipulée en faveur de Biden. Hall a plaidé coupable le mois dernier à cinq accusations de délit et a accepté de témoigner contre ses coaccusés.

La sélection du jury pour le procès de Powell et de son collègue Kenneth Chesebro devait commencer vendredi, avant la date de début du procès lundi. Chesebro devrait désormais être jugé seul, même si les procureurs envisageraient également de lui proposer un accord de plaidoyer.

Powell a affirmé avoir la preuve qu’une fraude généralisée avait eu lieu afin d’assurer la victoire du candidat démocrate Joe Biden aux élections de 2020 et a attiré l’attention avec ses promesses de «Libérer le Kraken« , a-t-elle insisté, une multitude de documents prouveraient sans l’ombre d’un doute que la victoire de Biden était illégitime.

L’avocat a affirmé que les machines de Dominion Voting Systems, utilisées en Géorgie et dans plusieurs autres États, avaient été compromises par des acteurs étrangers qui se sont livrés à «bourrage de bulletins de vote informatisés» pour retourner ces États pour Biden. La preuve avait été «rendu pratiquement invisible« En raison de la nature des machines, a insisté Powell.

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a inculpé Trump et ses associés en vertu de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO) en août, les accusant de conspirer dans un «entreprise criminelle» pour annuler les résultats des élections de 2020. Il s’agit de la quatrième série d’accusations portées contre l’ancien président. Les 19 accusés ont initialement plaidé non coupables, et Hall et Powell sont les deux seuls à avoir accepté un accord de plaidoyer jusqu’à présent.