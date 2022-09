Un ancien athlète ouvre une salle de sport gratuite pour les personnes handicapées, Internet le qualifie d'”inspirant”

Ancien athlète professionnel, Javeno Mclean a ouvert une salle de sport exclusivement pour les personnes atteintes de démence et de handicap. Il a ouvert le centre de santé communautaire J7 à Manchester, au Royaume-Uni, pour aider gratuitement les individus à améliorer leur bien-être physique et mental. Dans un clip partagé sur le pseudo Twitter de Goodable, on voit Mclean travailler avec des personnes handicapées et les aider à atteindre leurs objectifs de fitness. Ses clients semblent apprécier leurs routines d’exercice autant que Mclean semble heureux de les aider. Le clip était sous-titré: “C’est Javeno Mclean. Il a suivi son cœur en ouvrant un gymnase exclusivement pour les personnes atteintes de démence et de handicap. La meilleure partie? C’est 100% gratuit. Jetez-y un œil ici :

C’est Javeno Mclean. Il a suivi son cœur en ouvrant un gymnase exclusivement pour les personnes atteintes de démence et de handicap. La meilleure partie? C’est 100% gratuit. pic.twitter.com/pNZUpU8UfN — Goodable (@Goodable) 28 septembre 2022

Les internautes étaient déjà impressionnés par les efforts de Mclean, dans un tweet de suivi, Goodable a partagé un autre clip et a tweeté que Mclean avait établi le record du monde du plus grand nombre de personnes handicapées dans une classe d’exercice. “Cela m’a donné des frissons et m’a fait pleurer. Merci pour ça. Excellent travail Javeno, continuez votre excellent travail!” un utilisateur a écrit.

Cela m’a donné des frissons et m’a fait pleurer. Merci pour ça. Excellent travail Javeno, continuez votre excellent travail! – Chris Tobkin (@TheChrisTobkin) 28 septembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «Quelle inspiration il est. Vous pouvez voir à quel point ses clients l’aiment aussi. Bel homme.”

❤️ quelle inspiration il est. Vous pouvez voir à quel point ses clients l’aiment aussi. Bel homme. – Jenny (@Canuckabroad3) 28 septembre 2022

“Il y avait une histoire similaire d’une personne qui a fait cela pour les personnes âgées et les résultats ont été remarquables. Certaines personnes pouvaient à peine marcher lorsqu’elles ont commencé et elles sont devenues des personnes plus fortes et plus indépendantes », a écrit un troisième utilisateur.

Il y avait une histoire similaire d’une personne qui a fait cela pour les personnes âgées et les résultats ont été remarquables. Certaines personnes pouvaient à peine marcher lorsqu’elles ont commencé et elles sont devenues des personnes plus fortes et plus indépendantes. – Fakedeadgirlfriend (@ kenwise46) 28 septembre 2022

Puisque Mclean le fait gratuitement, de nombreux internautes étaient curieux de savoir s’il existait un moyen de le financer. Ils étaient prêts à faire un don de toutes les manières possibles pour aider à maintenir Mclean en marche.

S’il le fait gratuitement, il doit avoir besoin de financement. Une idée de comment je peux faire un don pour aider? – Mark (BZQ c’était) (@imbzq) 28 septembre 2022

Selon le site officiel du J7 Community Health Center, leur philosophie est en deux parties. Premièrement, “Chaque personne a la capacité et le potentiel de faire de l’exercice à un niveau quelque peu stimulant et agréable par rapport à ses capacités, sa forme physique et ses attributs physiques.” Et deuxièmement, “NOUS SERONS TOUJOURS SOIGNÉS.” Ils attribuent leur succès au fait qu’ils se soucient vraiment de leurs clients à l’intérieur et à l’extérieur du centre de santé. Avec J7, Mclean vise à améliorer non seulement le bien-être physique, mais aussi social, émotionnel et psychologique de toute la communauté.

