Un ancien athlète olympique canadien accusé en lien avec une saisie massive de cocaïne et des meurtres présumés

Un ancien snowboarder olympique canadien et 15 autres personnes font face à des accusations criminelles pour avoir prétendument dirigé une opération de trafic de drogue qui a expédié des centaines de kilogrammes de cocaïne de la Colombie au Canada et utilisé la violence, y compris le meurtre, pour atteindre les objectifs du groupe, a déclaré le ministère américain de la Justice ( DOJ) a annoncé jeudi.

Les responsables américains ont déclaré que Ryan James Wedding, 43 ans – qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2002 mais vivait au Mexique – est le principal accusé dans cette affaire et est toujours en fuite. Andrew Clark, un citoyen canadien de 34 ans qui vivait également au Mexique, a été arrêté le 8 octobre, a annoncé le Federal Bureau of Investigation (FBI) lors d’une conférence de presse à Los Angeles.

« Comme le prétend l’acte d’accusation, un athlète olympique devenu baron de la drogue est désormais accusé de diriger un groupe criminel transnational organisé qui s’est livré au trafic de cocaïne et au meurtre, y compris de civils innocents », a déclaré le procureur américain Martin Estrada dans un communiqué.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Wedding et Clark auraient dirigé les meurtres de deux membres de leur famille en Ontario le 20 novembre 2023, « en représailles à une cargaison de drogue volée qui traversait le sud de la Californie ».

Les enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) ont publié jeudi leur propre déclaration sur l’affaire et, bien que Wedding et Clark ne soient pas nommés, ils ont déclaré que deux personnes liées à l’affaire auraient dirigé un double homicide en 2023 dans la ville de Caledon, en Ontario. qui se trouve à environ 60 kilomètres au nord-ouest de Toronto. La police recherche toujours l’auteur des meurtres et affirme croire que la famille dans cette affaire a été ciblée par erreur.

« Cette enquête complexe couvre plusieurs juridictions et agences, et des représailles présumées concernant des drogues volées auraient un impact tragique sur une famille innocente en Ontario, au Canada », a déclaré le sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Marty Kearns, dans un communiqué.

Ryan James Wedding, 43 ans, fait face à plusieurs accusations en lien avec une enquête pour trafic de drogue impliquant les forces de l’ordre américaines, la Police provinciale de l’Ontario et la police de Peel. (Département américain de la Justice)

De plus, selon le communiqué de presse du DOJ, Wedding et Clark auraient ordonné le meurtre d’une autre victime en Ontario le 18 mai 2024 pour une dette de drogue.

Wedding et Clark, selon des responsables américains, sont accusés de plusieurs crimes, notamment de meurtre en lien avec une entreprise criminelle continue.

Clark et le Canadien Malik Damion Cunningham, 23 ans, sont également accusés dans le cadre d’une autre enquête pour homicide en Ontario en avril de cette année, a indiqué le ministère de la Justice.

Dans un acte d’accusation remplaçant, qui modifie l’acte d’accusation initial contre Wedding et d’autres, le DOJ allègue que l’opération de trafic de drogue a conspiré pour expédier des centaines de kilogrammes de cocaïne du sud de la Californie au Canada de janvier à août de cette année.

« Les expéditions de cocaïne ont été transportées du Mexique vers la région de Los Angeles, où les agents de l’organisation de trafic de cocaïne stockaient la cocaïne dans des cachettes, avant de la livrer aux coursiers du réseau de transport pour l’acheminer vers le Canada à l’aide de semi-remorques longue distance », a déclaré le ministère. Selon le communiqué de presse du DOJ.

Deux hommes de l’Ontario, Hardeep Ratte, 45 ans, et Gurpreet Singh, 30 ans, auraient été chargés du transport.

Les forces de l’ordre américaines affirment que plusieurs personnes inculpées dans le cadre de cette affaire devraient comparaître devant les tribunaux dans les semaines à venir à Los Angeles, au Michigan et à Miami.

Au cours de l’enquête, les agents chargés de l’application des lois ont saisi environ 1 800 kilogrammes de cocaïne, selon le DOJ, ainsi que 255 400 $ US en espèces et 3,2 millions de dollars en cryptomonnaie.