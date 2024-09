Un ancien assistant du roi Charles révèle un moment inoubliable avec la princesse Anne

L’ancien majordome royal Grant Harrold a rompu le silence concernant la réaction de la princesse Anne à sa gaffe hilarante.

L’ancien majordome du roi Charles a partagé la réponse inoubliable de la princesse royale à son malheureux accident téléphonique qui l’a laissé tout rouge devant la fille unique de la reine Elizabeth.

Harrold, en conversation avec Atteindre PLC au nom de Génie du Spina décrit la princesse royale comme « une personne très terre-à-terre et normale ».

En parlant de l’incident, Harrold a déclaré : « Anne a toujours été connue pour être vive d’esprit et amusante. »

Il a expliqué : « Habituellement, Buckingham Palace appelle et met en relation un membre de la famille royale pour parler au prince. [now King Charles]. Ce que je veux dire par là, c’est que nous parlions au standard, et ensuite ils mettaient la personne en contact.

« Un jour, une voix a dit « Princesse Anne », et j’ai pensé : « Oui, Princesse Anne, c’est très bien. Je peux m’en occuper », puis la voix a dit : « C’est la Princesse Anne ».

« Heureusement, je pense qu’elle a trouvé ça assez drôle, mais je l’ai aussi appelée « Monsieur » ! Elle a ri un peu, probablement parce que j’étais si nerveux et sans voix. »

Grant, qui a servi aux côtés du prince Charles de 2004 à 2011 et qui a également pris soin du prince William et de Kate Middleton pendant son mandat à Highgrove, a fait l’éloge de la sœur du roi, déclarant : « Elle est exactement ce que vous voyez en public, il n’y a pas vraiment de côté différent en elle.

« Évidemment, tout le monde l’aime, elle ressemble beaucoup à sa mère et à son père avec des traits très similaires aux deux. C’est une travailleuse acharnée, une personne très terre-à-terre et normale – elle ne voulait même pas que ses enfants aient des titres royaux. C’est une royale aussi moderne que possible, et derrière les portes closes, elle est comme tout le monde. C’est une vraie personne de famille et elle aime ses animaux. »