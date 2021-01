WASHINGTON (AP) – Un haut responsable de la sécurité nationale de l’ancien président Barack Obama devrait être engagé en tant qu’envoyé américain pour l’Iran cette semaine, ont déclaré jeudi plusieurs personnes proches du dossier. La nomination de l’assistant, Rob Malley, aggraverait une division partisane déjà amère sur la politique de l’Iran et d’Israël.

Trois personnes, dont deux assistants du Congrès, ont déclaré que le nouveau secrétaire d’État Antony Blinken prévoyait de nommer Malley comme personne-ressource de l’administration Biden sur l’Iran. Selon ces personnes, l’employeur actuel de Malley, l’International Crisis Group, a déclaré aux membres du personnel qu’il s’attendait à ce que la nomination soit annoncée vendredi.

Le département d’État a refusé de commenter et la Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une question. Les trois personnes au courant de l’affaire n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement et se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Les rumeurs sur le nouveau poste potentiel de Malley ont ébranlé la communauté insulaire mais hautement polarisée d’experts iraniens ces derniers jours.

Les faucons iraniens sont consternés, croyant que Malley est un architecte clé de l’accord nucléaire de 2015 dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré. Ils craignent que le président Joe Biden veuille à tout prix rejoindre l’accord avec l’Iran et qu’il soit prêt à sacrifier la sécurité d’Israël et des États arabes du Golfe pour le faire. Les faucons considèrent que Malley ne soutient pas totalement Israël.

Les partisans de l’accord avec l’Iran ont pris la défense de Malley, le louant comme un homme mesuré et de longue date au Moyen-Orient qui a servi plusieurs présidents et qui possède une expertise significative dans la région. Malley était l’un des nombreux hauts responsables du Conseil de sécurité nationale impliqués à la fois dans les pourparlers de paix de Camp David de 2000 entre Israël et les Palestiniens et dans les négociations de l’accord de 2014-15 avec l’Iran.

Blinken, à qui Malley rendrait directement compte, a été timide quant à la manière dont il poursuivrait tout engagement avec l’Iran et a refusé de discuter du personnel spécifique qu’il souhaiterait diriger un tel effort. D’autres ont noté que plusieurs responsables de l’administration Biden précédemment nommés – Wendy Sherman, la candidate au poste de secrétaire d’État adjoint, et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden – ont joué un rôle majeur dans les négociations avec l’Iran.

L’histoire continue

Comme Biden, Blinken a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis reprendraient leurs obligations au titre de l’accord avec l’Iran en assouplissant les sanctions si l’Iran retournait au plein respect de l’accord. Ce n’est qu’à un tel moment que l’administration reviendrait à l’accord ou s’engagerait dans un effort pour l’allonger et le renforcer.

«Si l’Iran revenait en pleine conformité avec ses obligations au titre de (l’accord), les États-Unis feraient la même chose, puis nous utiliserions cela comme plate-forme pour construire, avec nos alliés et partenaires, ce que nous appelons un accord et de traiter un certain nombre d’autres questions qui sont profondément problématiques dans les relations avec l’Iran « , a déclaré Blinken mercredi. » Mais nous sommes loin de là. «

En termes de personnel, Blinken dirait seulement que lui et Biden «constitueront une solide équipe d’experts et nous apporterons différentes perspectives sur la question».