Un ancien assistant d’Andrew Cuomo a affirmé dimanche que le gouverneur de New York avait «abusé de son pouvoir» et l’avait harcelée sexuellement pendant des années.

«Oui, @NYGovCuomo m’a harcelé sexuellement pendant des années. Beaucoup l’ont vu et regardé », a écrit Lindsey Boylan sur Twitter dimanche matin.

«Je ne pourrais jamais prévoir à quoi m’attendre: serais-je grillé sur mon travail (qui était très bon) ou harcelé à cause de mon apparence. Ou serait-ce les deux dans la même conversation? C’était comme ça pendant des années.

Elle a averti dans son fil Twitter qu’elle savait qu’elle n’était pas la seule femme que Cuomo avait traitée de cette manière.

« Ne pas savoir à quoi s’attendre quelle est la partie la plus bouleversante, à part savoir que personne ne ferait une putain de chose même quand il la verrait. Personne », a-t-elle poursuivi dans le tweet en six parties. «Et je * sais * que je ne suis pas la seule femme.

« Je suis vraiment en colère d’être mis dans cette situation », a écrit Boylan, qui a travaillé pour l’administration de Cuomo de 2015 à 2018. « Parce que je suis une femme, je peux travailler dur toute ma vie pour m’améliorer et aider les autres tout en étant toujours victime comme l’ont fait d’innombrables femmes au fil des générations. Surtout silencieusement.

Elle a conclu: « Je déteste que certains hommes, comme @NYGovCuomo, abusent de leur pouvoir. »

Lindsey Boylan (à gauche), un ancien assistant du gouverneur Andrew Cuomo (à droite), a affirmé dimanche que le gouverneur de New York avait « abusé de son pouvoir » et l’avait harcelée sexuellement pendant des années.

Le dernier de Boylan est venu une semaine après un autre fil Twitter où elle a appelé le bureau de Cuomo « l’environnement d’équipe le plus toxique » dans lequel elle avait jamais travaillé.

Elle a également affirmé qu’il y avait « tout un livre de personnes qui ont été blessées » par le gouverneur démocrate.

«Environnement d’équipe le plus toxique? Je travaille pour @NYGovCuomo », a écrit Boylan la semaine dernière.

«J’ai eu de nombreux emplois», a-t-elle décrit dans le fil de discussion. «Servir chez @Friendlys à l’adolescence était un environnement infiniment plus respectueux. Même quand j’avais de mauvais clients qui donnaient de mauvais pourboires. Si les gens n’avaient pas peur de lui, ils diraient la même chose et vous connaissez déjà les histoires.

Boylan est un candidat démocrate à la présidence de l’arrondissement de Manhattan en 2021.

Les dernières allégations interviennent également alors que le nom de Cuomo est lancé par Joe Biden en tant que procureur général potentiel de sa nouvelle administration.

Boylan (illustré ci-dessus, et à droite avec la vice-présidente élue Kamala Harris) a averti dans son fil Twitter qu’elle savait qu’elle n’était pas la seule femme à avoir traité Cuomo de cette façon.

Boylan a déclaré qu’elle se sentait encouragée à dénoncer le harcèlement sexuel après s’être «promis que je ne laisserais jamais ce genre de gars gagner».

« Ma première expérience de harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été lorsque ma mère a obtenu son premier vrai travail de bureau après avoir obtenu son diplôme universitaire lorsque j’étais au lycée. Elle était tellement excitée d’être prise «au sérieux». Son patron l’a isolée et l’a embrassée. Elle n’a plus jamais eu ce type de travail », a-t-elle écrit dans son fil Twitter du dimanche matin.

«C’est alors que j’ai appris à quel point c’était difficile pour les femmes», a-t-elle poursuivi. «À quel point ce monde peut être difficile pour nous lorsque nous essayons d’être pris au sérieux et d’aider notre communauté. Avec quelle facilité les secousses peuvent détruire la vie des femmes.

Et je me suis promis de ne jamais laisser ce genre de gars gagner. Je travaillerais dur toute ma vie pour me mettre en position de pouvoir pour changer les choses. Pour mettre fin à la violence et à la corruption. Donnez la parole aux sans voix », a tweeté Boylan.

«Je ne m’arrête pas. Je refuse. Je n’abandonnerai jamais.’

Boylan a été employé chez Empire State Development, la société d’utilité publique de développement économique de New York, jusqu’en mars 2018.

Elle a ensuite été secrétaire adjointe au développement économique et conseillère spéciale de Cuomo.

«Sérieusement, les messages et les textes que je reçois quand je dis la vérité à ce sujet … c’est tout un livre de personnes qui ont été blessées», a poursuivi Boylan.

Boylan a ensuite décrit Cuomo ayant un groupe de confidents soudés, et ceux qui n’en faisaient pas partie faisaient face à un environnement de travail « décourageant ».

Boylan a précédemment travaillé pour l’administration de Cuomo de 2015 à 2018, selon son LinkedIn

Boylan a déclaré que son ancien travail de serveuse chez Friendlys était un « environnement infiniment plus respectueux » que le bureau de Cuomo

Boylan: « Si les gens n’avaient pas peur de lui, ils diraient la même chose et vous connaissez déjà les histoires »

«Ne soyez pas surpris que ce soit le même petit groupe de Blancs assis à ses côtés à chaque pression», a-t-elle écrit.

«Le même groupe qu’il a eu avec lui tout le temps, faisant son sale boulot. Si vous n’en faites pas partie, votre vie à travailler pour lui est infiniment décourageante.

Boylan a déclaré qu’elle avait tenté de quitter son emploi trois fois avant de partir, qualifiant le bureau de Cuomo de «plus que toxique».

«J’ai travaillé dur toute ma vie. Hustled – simulez jusqu’à ce que vous lui donniez du style. Cet environnement est au-delà du toxique. Je le déballe encore des années plus tard en thérapie!

«Et je suis une personne privilégiée. J’ai pu me retirer et je l’ai finalement fait. Je frémis à l’idée de ce qui arrive aux autres. Cela me fait tellement chier.

Plus tôt cette année, Boylan s’est présenté contre le représentant démocrate Jerry Nadler dans le 10e district du Congrès de l’État, mais a été vaincu.

Boylan: «Le même groupe qu’il a eu avec lui tout le temps, faisant son sale boulot. Si vous n’en faites pas partie, votre vie à travailler pour lui est infiniment décourageante ‘

Boylan a déclaré qu’elle avait tenté de quitter son poste au bureau de Cuomo à trois reprises avant de finalement quitter

Boylan était le deuxième ancien assistant de Cuomo qui s’est prononcé contre le gouverneur en moins de deux semaines

Plus tôt cette année, Boylan s’est présenté contre le représentant démocrate Jerry Nadler dans le 10e district du Congrès de l’État, mais a été battu.

Le fil Twitter de Boylan intervient après qu’un autre ancien assistant de Cuomo s’est prononcé contre le gouverneur.

Alexis Grenell travaillait comme directeur adjoint des affaires intergouvernementales de Cuomo lorsqu’il était procureur général de New York.

Dans un article publié par The Nation vendredi, elle a déclaré que s’il avait « indéniablement » fait preuve d’un bon leadership en début d’année, il est depuis devenu sarcastique et argumentatif.

Alexis Grenell travaillait comme directeur adjoint des affaires intergouvernementales de Cuomo lorsqu’il était procureur général de New York

Elle a utilisé sa récente explosion contre des journalistes qui lui avaient demandé si les écoles seraient ouvertes le lendemain à titre d’exemple, l’appelant le genre de « colère » qu’il était connu pour avoir lancé avant que la pandémie ne le transforme en héros.

« Tout se résume à ceci: toute dissidence est une attaque partisane contre nos vies mêmes, et Andrew Cuomo est notre seul espoir. Pour solidifier le récit, il a même écrit un livre d’auto-félicitations à ce qu’il appelle «mi-temps» dans la crise.

« Un peu comme la façon dont chaque entraîneur publie un communiqué de presse en milieu de match et Winston Churchill a écrit l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en 1943. Oh, attendez … »

«En effet, St. Andrew, notre sauveur du printemps, traite maintenant ses 15 minutes de gloire pour 30 minutes supplémentaires.

Cuomo au cours des dernières semaines a été confronté à des réactions négatives sur ses restrictions de Covid-19, y compris un couvre-feu à 22 heures dans tout l’État interdisant la consommation sur place dans les restaurants.

Les restaurants ont été l’une des industries les plus durement touchées pendant la pandémie, beaucoup ayant du mal à rester ouvertes car le nombre de clients a plongé et les restrictions sur l’occupation ont affecté les revenus.

Vendredi, Danny Presti du Mac’s Public House fermé à Staten Island a déclaré que lui et le copropriétaire, Keith McAlarney, étaient fatigués de demander l’aide des responsables de New York pendant la pandémie.

« Nous les avons suppliés de travailler avec nous et d’autres petites entreprises », a déclaré Presti à Fox News vendredi.

«À ce stade … nous perdons la foi, et nous perdons une sorte de foi dans la capacité de nos gouvernements locaux et municipaux à nous aider.

Les gens se rassemblent à l’extérieur du restaurant Mac’s Public House pour un rassemblement contre les mandats de l’État et de la ville pour arrêter les repas à l’intérieur pour contrôler la propagation du coronavirus, à Staten Island, New York

Le gouverneur Cuomo (photo) a récemment remporté le prix International Emmy Founders Award pour son « utilisation magistrale de la télévision pour informer et calmer les gens du monde entier »

Le gouverneur Andrew Cuomo a interdit les repas à l’intérieur dans les parties de Staten Island qui ont connu une augmentation des cas de coronavirus, et a mis en place un couvre-feu à 22 heures dans tout l’État

Presti a dénoncé l’interdiction de manger à l’intérieur dans certaines parties de Staten Island, où les cas et les hospitalisations ont augmenté, ce qui a forcé son entreprise à limiter certains services.

Des dizaines de clients et de restaurateurs se sont rassemblés devant le Mac’s Pub la semaine dernière pour protester contre les ordres de Cuomo.

Et Cuomo a récemment été critiqué après avoir reçu le prix international des fondateurs Emmy pour son «utilisation magistrale de la télévision pour informer et calmer les gens du monde entier».

Certains ont remis en question l’honneur, étant donné que New York avait les taux d’infection Covid-19 les plus graves, et compte tenu de certaines des décisions de Cuomo, à savoir le fait qu’il a renvoyé des milliers de patients COVID-19 dans des maisons de retraite.

La décision de Cuomo de renvoyer des patients âgés de COVID-19 dans des maisons de retraite a été imputée à la mort de milliers d’autres résidents âgés de New York. Cuomo n’a rien dit à ce sujet.