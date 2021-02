Un ancien assistant accuse le gouverneur de New York Andrew Cuomo de baiser indésirable et de harcèlement sexuel

ALBANY, NY – Un ancien assistant du gouverneur Andrew Cuomo a détaillé mercredi ce qu’elle a appelé une série d’incidents de harcèlement sexuel, y compris un baiser non désiré sur les lèvres par Cuomo.

Lindsey Boylan, ancienne secrétaire adjointe au développement économique et conseillère spéciale de Cuomo, a écrit un message de 1700 mots sur le site Web Medium indiquant qu’elle avait été soumise à des avances non désirées de Cuomo pendant ses près de deux ans à travailler pour l’administration.

Elle a dit que Cuomo lui avait dit: «Jouons au strip poker» sur un vol de retour de l’ouest de New York sur un avion appartenant à l’État en octobre 2017.

Dans un autre, elle a accusé Cuomo de l’avoir embrassée sur les lèvres après un briefing en tête-à-tête dans son bureau de Manhattan.

«Alors que je me levais pour partir et me diriger vers une porte ouverte, il s’est avancé devant moi et m’a embrassé sur les lèvres. J’étais sous le choc, mais j’ai continué à marcher», a-t-elle écrit.

Dans un autre exemple, elle a publié un e-mail d’une aide de Cuomo, affirmant que le gouverneur encourageait Boylan à rechercher des photos de son ancienne petite amie présumée parce que «nous pourrions être sœurs» et «j’étais la plus belle sœur».

Boylan a écrit mercredi: « Le gouverneur Andrew Cuomo a créé une culture au sein de son administration où le harcèlement sexuel et l’intimidation sont si répandus qu’ils sont non seulement tolérés mais attendus ».

Cuomo a précédemment nié les allégations plus larges faites par Boylan en décembre, lorsque elle a écrit sur Twitter qu’il m’avait «harcelé sexuellement pendant des années».

« J’ai entendu parler du tweet et de ce qu’il disait à propos des commentaires que j’avais faits, et ce n’est pas vrai », a déclaré Cuomo le 14 décembre sur les tweets de Boylan.

« Ecoutez, je me suis battu pour et je pense qu’une femme a le droit de se manifester et d’exprimer son opinion et d’exprimer ses problèmes et ses préoccupations, mais ce n’est tout simplement pas vrai. »

Dans une déclaration mercredi après-midi, l’attachée de presse de Cuomo, Caitlin Girouard, a déclaré: « Comme nous l’avons déjà dit, les allégations de comportement inapproprié de Mme Boylan sont tout simplement fausses. »

Le bureau de Cuomo a également publié une déclaration de quatre collaborateurs actuels et anciens qui étaient sur des vols d’octobre 2017 avec Boylan et Cuomo.

« Nous étions sur chacun de ces vols d’octobre et cette conversation n’a pas eu lieu », indique le communiqué.

Ses collaborateurs ont précédemment qualifié Boylan de travailleur mécontent, ce que Boylan a contré comme une tentative de « diffamation ».

Les accusations de Boylan contre Cuomo

En décembre, Boylan, 36 ans, démocrate actuellement candidat à la présidence de l’arrondissement de Manhattan, a refusé de fournir plus de détails sur ses rencontres avec Cuomo après ses publications sur Twitter.

Mais mercredi, elle a déclaré qu’elle pensait qu’il était important que ses expériences soient partagées publiquement.

«Son comportement inapproprié envers les femmes était une affirmation qu’il vous aimait, que vous devez faire quelque chose de bien. Il a utilisé l’intimidation pour faire taire ses critiques. Et si vous osiez parler, vous en subiriez les conséquences», écrit-elle.

Le poste intervient au milieu de la période la plus difficile de Cuomo de ses 10 années au pouvoir. Il fait l’objet d’un examen minutieux sur sa gestion des décès dus au COVID-19 dans les maisons de retraite médicalisées, à tel point qu’un groupe bipartisan de législateurs veut qu’il soit destitué.

Et il a fait face à de nouvelles critiques selon lesquelles il est un tyran envers le personnel et les législateurs.

Un examen des horaires publics de Cuomo montre que la chronologie des événements de Boylan correspond aux voyages qu’elle avait effectués avec Cuomo et son personnel.

Elle a allégué que le commentaire du « strip poker » était venu d’un vol de retour d’un événement dans l’ouest de New York en octobre 2017. L’horaire de Cuomo montre que Boylan l’a accompagné, lui et son personnel, lors de quatre voyages aériens ce mois-là, dont un voyage le 4 octobre qui s’est arrêté à Niagara Falls, un voyage du 6 octobre qui s’est arrêté à Rochester et un voyage du 17 octobre qui s’est arrêté à Buffalo.

Boylan a posté une série de SMS de novembre 2016 dans lesquels elle a qualifié le gouverneur de « effrayant » et a dit qu’il avait « le béguin pour moi ».

Suite:« Ce n’est pas vrai »: Andrew Cuomo nie les allégations de harcèlement sexuel d’un ancien assistant

Les textes sont venus après que son patron, alors chef de l’Empire State Development, Howard Zemsky, a été interrogé par un assistant de Cuomo dans un e-mail, que Boylan a publié mercredi, qui demandait si Boylan partait en voyage à Rochester.

Zemsky a écrit que Boylan n’était pas et était à Albany, mais « il lui sera difficile de se concentrer sur la présentation tout en s’inquiétant de la façon dont la journée du gouverneur se passe à Rochester. »

Cuomo, 62 ans, est divorcée. Lui et la célèbre chef Sandra Lee se sont séparés en 2019 après avoir fréquenté pendant plus d’une décennie; ils ne se sont jamais mariés.

Suite:Le député de New York, Ron Kim, déclare que la destitution de Cuomo devrait être discutée au sujet des décès dans les maisons de retraite

Première rencontre Cuomo

Boylan a écrit qu’elle avait rencontré Cuomo pour la première fois le 6 janvier 2016, lors d’un événement au Madison Square Garden pour promouvoir le nouveau projet de Penn Station.

«Après son discours, il s’est arrêté pour me parler. J’étais nouveau sur le tas et surpris de l’attention qu’il m’accordait», écrit-elle. «Mon patron m’a vite informé que le gouverneur avait le« béguin »pour moi. C’était un sentiment inconfortable mais trop familier: la lutte à prendre au sérieux par un homme puissant qui liait ma valeur à mon corps et à mon apparence. «

Une fois, a-t-elle dit, Cuomo a envoyé des roses aux femmes du personnel le jour de la Saint-Valentin et «s’est arrangée pour m’en faire livrer une, la seule à mon étage».

Elle a ajouté: « Une photographie signée du gouverneur est apparue dans mon bureau à huis clos pendant que j’étais absent. Ce n’étaient pas des rappels pas si subtils que le gouverneur exploitait la dynamique du pouvoir avec les femmes autour de lui. »

Suite:Cuomo était une star nationale pour la réponse COVID. Comment il a été bouleversé par les décès dans les maisons de retraite

En 2018, Boylan a déclaré avoir été promue secrétaire adjointe au développement économique et conseillère spéciale du gouverneur. Elle a dit qu’elle était réticente à accepter le poste, mais qu’elle l’a finalement fait.

À un moment donné, il y a eu l’incident au cours duquel Boylan prétend que Cuomo l’a embrassée. Elle a démissionné en septembre 2018.

«Après cela (baiser), mes craintes ont empiré. Je suis venu au travail nauséeux tous les jours. Ma relation avec son équipe senior – principalement des femmes – est devenue hostile après avoir commencé à parler en mon nom. J’ai été réprimandé et on m’a dit de faire la queue par son principaux collaborateurs, mais je ne pouvais plus l’ignorer », a écrit Boylan.

Suite:Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est accusé d’avoir menacé avec colère un critique vocal. Il le nie.

Les actions alléguées dans l’essai de Boylan ont suscité l’indignation de certains législateurs et dirigeants politiques, principalement des opposants à Cuomo.

«Je ne doute pas que cela soit vrai», a déclaré la sénatrice Alessandra Biaggi, D-Pelham, comté de Westchester, a écrit sur Twitter. « J’ai été témoin d’un comportement similaire, et c’est inacceptable. »

La représentante Elise Stefanik, R-Schuylerville, comté de Saratoga, a appelé Cuomo à démissionner. Elle a été une critique fervente de Cuomo.

« Le Gouverneur Cuomo a gagné son titre de Pire Gouverneur d’Amérique, et maintenant chaque New-Yorkais sait qu’il est un prédateur sexuel criminel », a déclaré Stefanik dans un communiqué.

Joseph Spector est rédacteur en chef du gouvernement et de la politique du groupe Atlantique du réseau USA TODAY, supervisant la couverture à New York, New Jersey, Pennsylvanie, Maryland et Delaware. Il peut être contacté à [email protected] ou suivi sur Twitter: @GannettAlbany