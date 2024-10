Un ancien annonceur du WWE Ring aurait été dans les coulisses de Raw après la sortie de Samantha Irvin

Samantha Irvin a choqué de nombreuses personnes à la WWE en annonçant son départ de l’entreprise plus tôt dans la journée. La WWE a peut-être mis en place un contingent d’urgence avant le « Raw » de ce soir à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Sélection combative et PWInsider rapportent tous deux que l’ancienne présentatrice du ring de la WWE, Lillian Garcia, est dans les coulisses de « Raw » à la Wells Fargo Arena. Pour aggraver encore la situation, Garcia a annulé sa diffusion en direct habituelle du lundi sur Instagram, sans donner de raison de l’annulation autre que « des circonstances extérieures ».

Publicité

Irvin a annoncé son départ plus tôt dans la journée, sans réelle indication de ce que son avenir lui réserve. L’ancienne présentatrice du ring de la WWE était timide avec ses projets, disant seulement que cela « ne marque pas la fin de [her] art. » Que cela signifie plus d’annonces de ring ou une carrière dans le chant ou le travail de voix off n’est pas clair.

Garcia était apparu pour la dernière fois à la télévision de la WWE en mai, à un moment qui était censé être un passage de flambeau proverbial de Garcia à Irvin, car la société semblait promouvoir de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux présentant Irvin comme la voix actuelle de » WWE Brut. » Irvin avait même expliqué à Garcia comment elle avait grandi en écoutant l’annonce de la bague de Garcia.