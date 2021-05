Un ancien animateur de MSNBC justifie la mort d’un homme blanc frappé par un adolescent noir après une insulte raciale à Dunkin ‘Donuts – RT USA News

L’ancien animateur de MSNBC, Touré Neblett, a dénoncé la «justice blanche» et a semblé célébrer la mort d’un homme de 77 ans décédé après avoir été frappé pour avoir prétendument utilisé une insulte raciale.

Neblett réagissait à une histoire d’un Dunkin ‘Donuts de Floride où un homme noir de 27 ans nommé Corey Pujols a déclaré qu’il avait frappé un homme près de 80 ans après avoir prétendument utilisé une insulte raciale. L’homme est décédé plus tard et Pujols fait face à une accusation d’homicide involontaire coupable, ce que Neblett soutient qu’il est injustifié.

«S’il y avait une vraie justice dans ce pays, par opposition à la justice blanche, alors si vous alliez au travail de quelqu’un au salaire minimum et que vous l’appeliez deux fois le mot n, tout ce qui se passerait après cela serait légalement acceptable,» l’expert libéral a tweeté mercredi.

S’il y avait une vraie justice dans ce pays, par opposition à la justice blanche, alors si vous alliez au travail de quelqu’un au salaire minimum et que vous l’appeliez deux fois le mot n, tout ce qui se passerait après cela serait légalement acceptable. – Jeune papa (@Toure) 12 mai 2021

Dans un autre tweeter, Neblett a de nouveau justifié les actions rapportées par Pujols en disant l’homme qui est mort «J’ai f ** ked et découvert.»

Le point de vue de Neblett sur la situation a suscité des réactions mitigées, mais il a continué à défendre sa position, arguant que l’utilisation même du mot n est « la violence. »

Ce n’est pas juste un mot, c’est de la violence verbale au-delà de tout autre mot, et vous n’obtenez pas de laissez-passer parce que vous êtes vieux. Vous m’appelez le mot n, vous perdez tout ce respect des aînés. https://t.co/6PVLibnSzO – Jeune papa (@Toure) 12 mai 2021

L’ancien co-animateur de « The Cycle » de MSNBC a même publié un sondage demandant si les Noirs estiment que l’attaque contre l’homme était justifiée et s’ils voteraient coupable ou non coupable s’ils faisaient partie du jury. Après plus de 300 votes, 71% des répondants ont déclaré que l’accusé n’était pas coupable parce que le mot n avait été utilisé.

Les Noirs – Vous faites partie du jury. L’accusé noir était au travail. Le client blanc l’a appelé le n-mot. Le défendeur a assommé le client et il est mort. Comment votez-vous? – Jeune papa (@Toure) 12 mai 2021

Selon la police, l’homme non identifié décédé est d’abord passé par le service au volant du magasin Dunkin ‘et n’était pas satisfait du service. Il a garé sa voiture et est entré dans le magasin et a commencé à se disputer avec Pujols, ce qui a conduit à l’insulte raciale. Pujols lui a demandé de répéter le mot – qui n’a pas été spécifié par la police – puis l’a frappé à la tête, le faisant tomber et commencer à saigner après que sa tête ait heurté le sol.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital et traité en soins intensifs pour une fracture du crâne et des contusions cérébrales avant de mourir.

Pujols a été initialement arrêté pour coups et blessures sur une personne âgée de plus de 65 ans, mais fait maintenant face à une accusation d’homicide involontaire coupable.





Dans une déclaration publique, Dunkin ‘Donuts a déclaré qu’ils étaient « Attristé » par les nouvelles et a noté que le magasin en question est « indépendamment » détenu et exploité. La société n’a pas abordé l’insulte raciale, mais a déclaré que le propriétaire de la franchise coopérait avec les autorités.

Neblett a déjà suscité la controverse avec ses opinions sur la race. Il a récemment été l’un des nombreux à se référer au sénateur Tim Scott (R-Caroline du Sud) comme « Oncle Tim » après que le sénateur a déclaré que les États-Unis étaient « Pas un pays raciste. »

Twitter a finalement empêché le terme offensant d’apparaître dans sa section « tendances », mais de nombreux tweets restent en direct, y compris le message de Neblett.

Tim Scott est appelé Oncle Tom par les progressistes. Mais c’est un oncle Tim. – Jeune papa (@Toure) 29 avril 2021

