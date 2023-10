Un ancien ami témoigne contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lors d’un procès pour fraude

Des publicités éclatantes mettant en vedette la star du football Tom Brady et le comédien Larry David ont été parmi les premières preuves vues par les jurés mercredi alors que les procureurs ont lancé une affaire de fraude historique contre le maven de la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried, le décrivant comme un méchant qui se présentait comme le Robin des Bois de la crypto. monde.

Le procureur adjoint des États-Unis, Nathan Rehn, a déclaré dans sa déclaration liminaire devant le tribunal fédéral de Manhattan qu’il y a seulement un an, Bankman-Fried semblait être « au sommet du monde », exploitant la société multimilliardaire qu’il a fondée, FTX, une crypto-monnaie apparemment pionnière. Plateforme d’échanges.

Rehn a déclaré que l’homme de 31 ans vivait dans un appartement de 30 millions de dollars aux Bahamas, voyageait autour du monde à bord d’avions privés, socialisait avec des célébrités et dépensait des milliards de dollars en affichant son pouvoir et en faisant d’importants dons politiques pour gagner de l’influence à Washington. réglementation des cryptomonnaies.

Le procureur a cependant déclaré que le fils de deux professeurs de droit de Stanford n’était pas ce qu’il semblait être.

« Sam Bankman-Fried commettait une fraude massive en prenant des milliards de dollars à des milliers de victimes », a déclaré Rehn. Lorsque ses entreprises s’effondraient, il avait antidaté des documents et tenté de dissimuler ses crimes en supprimant des messages et en ordonnant à ses employés de supprimer automatiquement tous les messages chaque mois, a déclaré le procureur.

Un ami « de longue date » témoigne en vue de poursuites

Adam Yedidia, l’un des premiers témoins du procès, a soutenu les affirmations du gouvernement lorsqu’il a déclaré qu’il avait rencontré Bankman-Fried et qu’ils étaient devenus des « amis de longue date » lorsqu’ils étaient tous deux étudiants au Massachusetts Institute of Technology avant de travailler et de vivre ensemble aux Bahamas. .

Yedidia a déclaré qu’il avait quitté FTX et avait arrêté de parler à Bankman-Fried lorsqu’il avait appris début novembre de l’année dernière que Bankman-Fried avait utilisé les dépôts des clients de FTX pour rembourser les créanciers d’Alameda Research, le fonds spéculatif cryptographique de Bankman-Fried.

À la barre, Yedidia a confirmé qu’il témoignait en vertu d’une ordonnance d’immunité qui l’empêchera d’être poursuivi tant qu’il témoignera de manière véridique. Il a déclaré que la protection semblait nécessaire car, en tant que développeur FTX, il pourrait avoir involontairement écrit du code contribuant à un crime.

Son témoignage se poursuivra jeudi.

Un croquis de la salle d’audience montre Adam Yedidia, ancien employé de FTX et Alameda Research et ancien ami de Bankman-Fried, témoignant mercredi. (Elizabeth Williams/Associated Press)

Bankman-Fried est devenu la cible des enquêteurs lorsque FTX s’est effondré en novembre dernier au milieu d’une ruée de clients cherchant à récupérer leurs dépôts, moins d’un an après que Bankman-Fried ait dépensé des millions de dollars pour le Super Bowl 2022 avec des publicités de célébrités faisant la promotion de FTX comme « le plus sûr ». et le moyen le plus simple d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.

David, ainsi que d’autres célébrités, dont Brady et la star du basket-ball Stephen Curry, ont été cités dans un procès qui affirmait que leur statut de célébrité les rendait coupables d’avoir promu le modèle commercial défaillant de l’entreprise.

Bankman-Fried a été extradé des Bahamas vers les États-Unis après son arrestation en décembre dernier. Il a d’abord reçu l’ordre de rester chez ses parents à Palo Alto, en Californie, dans le cadre d’une caution de 250 millions de dollars américains, mais sa caution a été révoquée et il a été emprisonné en août après que le juge Lewis A. Kaplan a conclu qu’il tenté d’influencer les témoins du procès.

Dans ce sketch de salle d’audience, Bankman-Fried est assis à la table de la défense, tandis que le juge Lewis Kaplan et ses avocats discutent de la sélection finale du jury lors de son procès. (Elizabeth Williams/Associated Press)

« Nard des mathématiques »

Les avocats de la défense insistent sur le fait que leur client n’avait aucune intention criminelle puisqu’il est devenu célèbre dans le monde de la cryptographie tout en faisant de FTX et d’Alameda Research des poids lourds de plusieurs milliards de dollars dans l’industrie de la cryptomonnaie.

L’avocat de la défense Mark Cohen, dans sa déclaration liminaire, a insisté sur le fait que son client avait « une histoire très différente » de celle des procureurs sur ce qui s’est passé lorsque Bankman-Fried a construit son empire de crypto-monnaie entre 2017 et 2022.

« Sam n’a fraudé personne et n’avait pas l’intention de frauder qui que ce soit », a-t-il déclaré aux jurés.

Il a qualifié Bankman-Fried de « nerd en mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête », quelqu’un qui a lancé son entreprise après avoir fait ses études au MIT et travaillé à Wall Street pendant plusieurs années.

Cohen a déclaré que les actions de Bankman-Fried au cours des derniers jours à la tête de ses entreprises prouvaient qu’il pensait gérer une crise de liquidité causée par les valeurs des cryptomonnaies qui se sont effondrées de plus de 70 pour cent et les critiques de l’un de ses plus grands concurrents qui ont provoqué une ruée sur son entreprise. entreprises par des clients cherchant à récupérer leurs dépôts.

Cohen a déclaré que les lieutenants de Bankman-Fried n’avaient pas fait leur travail, notamment en mettant en place des couvertures financières appropriées qui auraient protégé FTX de l’effondrement des prix de la cryptographie de l’année dernière. Il a déclaré que les employés n’avaient pas non plus réussi à combler les failles logicielles, parmi les multiples raisons pour lesquelles FTX a échoué et qui n’étaient pas la faute de Bankman-Fried.

« Sam a agi de bonne foi et a pris, à l’époque, ce qui était considéré comme des décisions commerciales judicieuses », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas un crime d’être PDG d’une entreprise qui a déposé le bilan », a déclaré Cohen. « Ce n’est pas un crime d’essayer d’inciter Tom Brady à publier des publicités pour votre entreprise. »

Bankman-Fried fait face à sept accusations, dont fraude électronique et complot.

Assis au premier rang lors du procès se trouvait l’avocat américain Damian Williams, qui a déclaré il y a des mois que la fraude autour de FTX était l’une des plus importantes de l’histoire des États-Unis. Les parents de Bankman-Fried étaient également au tribunal mercredi.