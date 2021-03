Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a nommé un ancien ambassadeur pour diriger un groupe de travail chargé d’enquêter sur le soi-disant syndrome de La Havane vécu par les diplomates et les espions américains que les médias ont imputés aux «armes à micro-ondes» de science-fiction.

L’ambassadrice Pamela Spratlen sera officiellement la conseillère principale du groupe de travail d’intervention en cas d’incident de santé, créé en 2018 pour traiter «Lésions cérébrales à long terme» aurait souffert par le Département d’État et le personnel de la CIA à Cuba et en Chine. Elle relèvera directement de Blinken et de la haute direction du département d’État, a annoncé vendredi Foggy Bottom.

NOUVEAU: @StateDept désigne Amb. Pamela Spratlen, une officière du service extérieur de carrière, pour diriger la réponse aux attaques invisibles contre des diplomates et du personnel américain qui ont laissé des dizaines de personnes souffrant de symptômes débilitants connus sous le nom de "Syndrome de La Havane." Elle fera rapport à @SecBlinken – Jennifer Hansler (@jmhansler) 12 mars 2021

«Nous n’avons pas de priorité plus élevée que la santé et la sécurité de notre personnel, et l’Ambassadeur Spratlen nous aidera à résoudre ce problème partout où il affecte le personnel du Département et leurs familles». Blinken a déclaré dans un communiqué.

La nomination de Spratlen fait partie de l’administration Biden «L’ensemble du gouvernement» approche des attaques présumées, car les enquêtes sur la question ont jusqu’à présent été menées séparément par un certain nombre d’agences – du Département d’État et de la CIA au FBI et aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le fonctionnaire de carrière du Service extérieur parle russe, français et espagnol et a été ambassadeur des États-Unis au Kirghizistan puis en Ouzbékistan entre 2011 et 2018, nommé par le président Barack Obama.

Le « syndrome de La Havane » a été nommé après que des diplomates servant dans la mission américaine récemment rouverte à Cuba ont commencé à se plaindre fin 2016 d’étourdissements inexpliqués, de maux de tête et d’audition. «Bruit directionnel perçant.» L’administration Trump a cité des informations faisant état de ces attaques pour faire tomber le personnel de l’ambassade alors qu’elle annulait la détente d’Obama avec la nation insulaire des Caraïbes. Des diplomates et des espions en Russie et en Chine ont par la suite commencé à se plaindre des mêmes symptômes et à rechercher un traitement médical pour des lésions cérébrales.

Une étude commandée par le département d’État américain et publiée l’année dernière a déclaré que les symptômes étaient « cohérent » avec une exposition à l’énergie micro-ondes pulsée, postulant l’existence d’une sorte d’arme utilisée contre le personnel américain. Les médias américains n’ont pas tardé à pointer le doigt accusateur sur la Russie.

Cependant, ni la CIA ni le Département d’État n’ont officiellement conclu que la Russie était derrière les incidents. Selon le New York Times, l’ancienne directrice de la CIA Gina Haspel était «Pas convaincu par les preuves» que les incidents «Pourrait être définitivement classé comme une attaque», et encore moins que la Russie était responsable.

William Burns, nommé pour être son successeur, a déclaré au Sénat lors des audiences de confirmation au début du mois qu’il considérait les incidents comme des attaques, mais qu’il examinerait les preuves pour aller au fond des choses.

En janvier 2019, un scientifique de l’UC Berkeley – où Spratlen a obtenu une maîtrise – a déclaré qu’il avait analysé l’enregistrement du mystère. «Attaques sonores» publié par AP et a conclu que c’était le bruit fait par le grillon à queue courte des Indes.

«Tout ce que je peux dire de manière assez définitive, c’est que l’enregistrement publié par AP est celui d’un grillon, et nous pensons savoir de quelle espèce il s’agit». Alexander Stubbs a déclaré au New York Times à l’époque.

Lorsque la commission des affaires étrangères de la Chambre a demandé mercredi à Blinken si le département d’État avait identifié qui était derrière les attaques, a-t-il déclaré. « La réponse courte à votre question est non. »

