Un ancien ambassadeur affirme que le cheval noir pourrait battre Trump

Les donateurs du Parti républicain ont encouragé Youngkin à participer à la course et à contester l’avance considérable de Trump dans les sondages.

« Je pense toujours qu’il existe une possibilité d’un candidat cheval noir, quelqu’un comme le gouverneur Glenn Youngkin de Virginie, qui pourrait se lancer dans la course, attirer des donateurs, rassembler les électeurs non-Trump et se présenter comme candidat », a déclaré Lukens.

Lukens a déclaré que de nombreux électeurs du Parti républicain étaient ouverts à des alternatives à Trump, mais qu’ils n’en avaient pas encore trouvé, et beaucoup semblaient réticents à soutenir le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l’un des premiers rivaux de Trump.

« Je pense que nous ne voyons que le début des problèmes juridiques de Donald Trump qui commencent à s’accumuler sur lui et je pense qu’ils vont commencer à faire des ravages », a déclaré Lew Lukens, ancien ambassadeur américain et associé principal chez Signum Global Advisors, à CNBC. Squawk Box Europe » mercredi.

Trump a déclaré qu’il ne prévoyait pas de participer au deuxième débat républicain mercredi soir et qu’il prononcerait plutôt un discours devant les travailleurs de l’automobile à Détroit.

L’ancien président, qui a sauté le premier débat présidentiel du Parti républicain dans le Wisconsin le mois dernier, dispose d’une avance de plus de 40 points sur son plus proche concurrent, selon un rapport. récent sondage national NBC News .

Un casse-tête juridique croissant pour Donald Trump, premier favori, pourrait ouvrir la voie à un candidat républicain à la présidentielle, un « cheval noir », qui pourrait remporter le soutien du parti dans la course à la Maison Blanche.

Dans la perspective du deuxième débat républicain, Lukens a déclaré que l’une des personnes à surveiller serait l’ancienne ambassadrice de l’ONU et gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

« Elle essaie de se forger un terrain où elle pourrait être une candidate attrayante, peut-être pas à la présidentielle, mais peut-être à la vice-présidence », a-t-il déclaré.

Aux côtés de DeSantis et Haley, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum participeront au deuxième débat du Parti républicain.