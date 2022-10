Un ancien agent vétéran du FBI californien reconnu coupable de corruption

LOS ANGELES (AP) – Un ancien agent du FBI en Californie du Nord qui s’occupait des questions de sécurité nationale a été reconnu coupable mardi d’avoir accepté au moins 150 000 dollars de cadeaux et de pots-de-vin en espèces pour fournir des informations confidentielles à un homme lié au crime organisé, ont déclaré les procureurs.

Babak Broumand, 56 ans, de Lafayette, a été reconnu coupable à Los Angeles de complot, de corruption d’un agent public et de transactions monétaires sur des biens provenant d’activités illégales, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Il pourrait faire face à 15 à 45 ans de prison fédérale lorsqu’il sera condamné en janvier.

Broumand, qui a rejoint le FBI en 1999, a travaillé jusqu’en 2018 au bureau du bureau de San Francisco, où il était responsable des enquêtes de sécurité nationale, ont indiqué les procureurs.

Les procureurs ont déclaré que de 2015 à 2018, Broumand avait accepté “des espèces, des chèques, des vols en jet privé, une moto Ducati, des séjours à l’hôtel, des escortes, des repas et d’autres objets de valeur” en échange de recherches dans les bases de données des forces de l’ordre pour aider un avocat autoproclamé et ses associés criminels apprennent s’ils faisaient l’objet d’une enquête et évitent les poursuites.

Les documents judiciaires font référence à l’avocat uniquement en tant que “ES”, mais son nom était Edgar Sarkissian, qui avait auparavant plaidé coupable d’avoir soudoyé Broumand et un autre agent fédéral et avait témoigné lors de son procès.

Les deux hommes ont été présentés dans un club de cigares de Beverly Hills.

Sargsyan a admis avoir fait fortune en volant des identités, en faisant des frais de carte de crédit et en contractant des prêts bancaires en leur nom, et bien qu’il ait faussement prétendu être un avocat, il a reconnu avoir payé un ami pour passer l’examen du barreau sous son nom, le Los Angeles Les temps rapportés.

“Pour dissimuler la nature de leur relation corrompue, Broumand a fait croire à tort qu’ES travaillait comme une source du FBI” et a écrit de faux rapports indiquant qu’il effectuait des requêtes légitimes dans la base de données, selon le ministère de la Justice.

L’un impliquait Levon Termendzhyan, que les procureurs ont décrit comme une figure du crime organisé arménien pour qui Sarkissian avait travaillé.

Termendzhyan a été reconnu coupable en 2020 par un tribunal fédéral de l’Utah d’avoir participé à un stratagème frauduleux d’un milliard de dollars impliquant des crédits d’impôt sur les carburants renouvelables, ont déclaré les procureurs. Il attend la condamnation.

The Associated Press