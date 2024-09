Un ancien agent du FBI tenait une « grosse pierre » lorsqu’il a été mortellement abattu par la police de l’EPISD à Franklin High

Un agent du FBI à la retraite aurait été armé d’une « grosse pierre » après avoir brisé des vitres lorsqu’il a été mortellement abattu par un policier du district scolaire d’El Paso au lycée Franklin le mois dernier, selon un rapport de décès en détention.

Le rapport déposé par le département de police du district scolaire indépendant d’El Paso a fourni de nouvelles informations, mais des questions subsistent alors qu’une enquête menée par les Texas Rangers se poursuit sur la mort de l’agent spécial à la retraite Julio César Cordero le 22 août.

Cordero, 56 ans, était un agent décoré du FBI qui avait dirigé Opération Pions Empoisonnésl’une des plus grandes enquêtes de corruption publique de l’histoire d’El Paso, mais depuis sa retraite, il est aux prises avec une santé mentale détériorée.

Julio César Cordero, 56 ans, agent spécial du FBI à la retraite, a été abattu par un policier du district scolaire indépendant d’El Paso le 22 août 2024, au lycée Franklin d’El Paso, au Texas.

Cordero, qui a travaillé au FBI de 1996 à 2019, souffrait d’épisodes maniaques, de paranoïa et de symptômes de stress post-traumatique. Il prenait des médicaments, se rétablissait, puis s’arrêtait et le cycle continuait, a déclaré son frère à interviews d’actualitéCordero était père de quatre enfants, son fils fréquente Franklin High.

Cordero « a consacré sa vie à servir et à protéger sa communauté, incarnant une intégrité et un courage inébranlables », a-t-il ajouté. nécrologie « Son engagement envers l’application de la loi lui a valu les éloges et le respect de ses collègues et du public.

« Au-delà de ses réussites professionnelles, Julio César Cordero était un père aimant et solidaire. Sa plus grande joie venait de sa famille », ajoute la nécrologie.

La cérémonie funéraire aura lieu de 16 h à 20 h, avec une prière à 18 h le jeudi 12 septembre, à la Sunset Funeral Home East, 750 N. Carolina Drive. Une messe funéraire aura lieu à 10 h 30 vendredi à la cathédrale Saint-Patrick, 1118 N. Mesa St.

Police de l’EPISD : un agent retraité du FBI était armé d’une « grosse pierre »

La fusillade a eu lieu à 6h35 le 22 août à l’extérieur du lycée Franklin avant le début des cours de la journée à l’école située au 900 Resler Drive à West El Paso, selon le rapport de décès en détention.

Les agences de police du Texas sont tenues de déposer de tels rapports auprès du bureau du procureur général de l’État chaque fois qu’une personne décède en détention ou aux mains d’un agent des forces de l’ordre.

Selon le rapport, le département de police de l’EPISD a déclaré que Cordero était armé d’une « grosse pierre » et qu’il « avait tenté de blesser les forces de l’ordre ». La taille de la pierre n’a pas été précisée davantage.

Que s’est-il passé au lycée Franklin ?

La confrontation entre un policier de l’EPISD et Cordero sur le campus du lycée Franklin est résumée comme suit dans le rapport de décès en détention :

« L’agent a répondu à un appel au 911 concernant un homme qui brisait des vitres dans un lycée », indique le rapport. « L’enquête préliminaire montre que l’agent est arrivé et a été confronté au suspect, qui n’a pas obéi aux ordres verbaux. Après avoir tenté en vain d’arrêter le suspect en utilisant des méthodes moins létales, le suspect a ramassé une grosse pierre et s’est dirigé vers l’agent. L’agent a alors tiré sur le suspect. Le suspect a succombé à ses blessures sur les lieux. »

Le chef du département de police de l’EPISD, Manuel Chavira (au centre devant), s’exprime lors d’une conférence de presse le jeudi 22 août 2024, au sujet d’une fusillade mortelle impliquant un policier sur le campus du lycée Franklin à West El Paso.

Le rapport ne précise pas quelles ont été les « méthodes moins létales » utilisées, ni n’explique à quelle proximité se trouvait Cordero par rapport à l’officier et combien de fois il a été touché par des balles.

La police de l’EPISD est composée d’agents des forces de l’ordre armés disposant des mêmes pouvoirs d’arrestation que la police municipale. Le département de police de l’EPISD a été créé en 1989 et est chargé de protéger les élèves, les enseignants et le personnel, les écoles et les installations du district.

Une enquête sur la mort d’un agent retraité du FBI à El Paso

Les Texas Rangers sont l’agence principale qui enquête sur la fusillade mortelle de Cordero avec l’aide du département de police d’El Paso, ont déclaré les responsables.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas a déclaré lundi que l’enquête était toujours en cours.

L’EPISD mène également sa propre enquête administrative sur la confrontation meurtrière.

