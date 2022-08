Un ancien agent du FBI se rend pour faire face à une affaire criminelle à Porto Rico

SAN JUAN, Porto Rico – L’ancien agent du FBI Mark Rossini, qui a été inculpé dans une affaire de corruption contre un ancien gouverneur de Porto Rico, s’est rendu mardi aux autorités fédérales sur le territoire américain et s’est déclaré non coupable, selon des responsables.

Rossini est accusé de complot, de corruption dans le cadre d’un programme fédéral et de fraude par fil de services honnêtes. Il a plaidé non coupable lors d’une brève comparution devant le tribunal.

Les autorités ont déclaré que Rossini avait fourni des services de conseil à un banquier italo-vénézuélien qui avait promis de soutenir financièrement la campagne 2020 de Vázquez pour le poste de gouverneur en échange de sa destitution du commissaire du bureau du commissaire des institutions financières de Porto Rico et de la nomination d’un nouveau banquier. . Le banquier, identifié comme Julio Herrera Velutini, se trouverait au Royaume-Uni et fait face à des accusations de complot, de corruption et de fraude.