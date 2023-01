Un ancien agent du FBI arrêté pour ses liens avec le magnat russe — RT World News

L’accusé aurait été payé par Oleg Deripaska pour enquêter sur un homme d’affaires rival

L’ancien agent du FBI Charles McGonigal a été arrêté et accusé d’avoir aidé le milliardaire russe Oleg Deripaska à échapper aux sanctions américaines et d’avoir pris de l’argent pour enquêter sur l’un des rivaux du magnat.

McGonigal, un ancien agent de contre-espionnage chargé d’enquêter sur la Russie “oligarques” a été arrêté samedi à New York, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice dans un communiqué. McGonigal a été détenu avec Sergey Shestakov, ancien diplomate soviétique et russe et interprète judiciaire.

McGonigal et Shestakov auraient fourni “prestations de service” à Deripaska en 2021, alors que ce dernier était sous sanctions américaines. Le couple aurait accepté d’enquêter sur un homme d’affaires russe rival en échange de paiements de Deripaska, qu’ils ont reçus par l’intermédiaire de sociétés écrans.

Selon des documents judiciaires, McGonigal a gagné un paiement initial de 51 000 $ et trois paiements mensuels de 41 000 $ pour avoir travaillé pour Deripaska en 2021.















McGonigal et Shestakov ont également fait pression en vain pour que les sanctions contre Deripaska soient levées en 2019 et interrogés sur leur relation avec le magnat, Shestakov a fait de fausses déclarations aux agents du FBI, a affirmé le ministère de la Justice.

Les deux hommes ont été accusés de complot en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines, de violation de la loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA), de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent. Shestakov fait face à une accusation supplémentaire de fausses déclarations.

Deripaska a été sanctionné en vertu de l’IEEPA en 2018. Cette législation de l’époque de la guerre froide a été invoquée par Barack Obama en 2014 pour bloquer la propriété de toute personne considérée comme “responsables ou complices d’actions ou de politiques qui menaçaient la sécurité, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ou qui assistent matériellement, parrainent ou fournissent un soutien à des personnes ou entités se livrant à de telles activités” – donnant à Washington un large filet à jeter pour sanctionner les cibles russes.

Les États-Unis dévoilent les charges pénales contre le magnat russe

Le milliardaire russe et fondateur du géant de l’aluminium Rusal a été inculpé aux États-Unis en septembre pour violation des sanctions, bien qu’aucune tentative n’ait été faite pour l’extrader. Deripaska a été accusé d’avoir engagé une femme pour vendre son studio de musique californien et d’avoir tenté d’envoyer sa petite amie aux États-Unis pour donner naissance à son enfant.

Selon un acte d’accusation séparé descellé par le bureau du procureur américain à Washington lundi, McGonigal aurait reçu 225 000 dollars en espèces entre 2017 et 2018 d’un employé d’un service de renseignement étranger. Selon ABC News, cet espion anonyme est décrit comme un ressortissant albanais travaillant pour un conglomérat énergétique chinois.