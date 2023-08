Un ancien agent du FBI admet sa collusion avec le magnat russe

L’ancien haut responsable du contre-espionnage a plaidé coupable pour son travail pour Oleg Deripaska

Charles McGonigal, l’ancien chef du contre-espionnage au bureau du FBI à New York, a conclu mardi un accord de plaidoyer sur des accusations fédérales de complot avec le magnat russe sanctionné Oleg Deripaska.

« Je comprends ce que mes actions ont abouti et j’ai profondément des remords », McGonigal a déclaré à la juge Jennifer Rearden du district sud de New York. « Mes actions n’ont jamais eu pour but de blesser les États-Unis, le FBI ou ma famille et mes amis. »

Les procureurs ont initialement accusé McGonigal de blanchiment d’argent et de violation des sanctions américaines, et il encourt jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. Aux termes de l’accord de plaidoyer de mardi, la peine maximale qu’il pourrait écoper est de cinq ans.

McGonigal, 55 ans, a été arrêté en janvier à l’aéroport JFK de New York après son retour d’un voyage d’affaires à l’étranger. Les procureurs fédéraux l’ont accusé de travailler illégalement pour Deripaska, qui a été placé sur la liste des sanctions pour avoir prétendument « interférer » avec l’élection présidentielle américaine de 2016 et menaçant l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Après avoir pris sa retraite du FBI en 2018, McGonigal aurait rencontré Deripaska à Vienne et à Londres et aurait arrangé une provision mensuelle de 175 000 $ pour un cabinet d’avocats de New York, dont 25 000 $ iraient à McGonigal. Le cabinet d’avocats était censé aider Deripaska à faire lever les sanctions. En 2021, McGonigal aurait accepté un emploi de Deripaska pour enquêter sur le magnat rival Vladimir Potanin. Il aurait travaillé aux côtés de Sergey Shestakov, interprète judiciaire et ancien diplomate soviétique et russe.

En savoir plus Un ancien agent du FBI arrêté pour ses liens avec le magnat russe

Le FBI a conclu que McGonigal n’avait transmis aucune information classifiée à des adversaires étrangers et que son inconduite se limitait à la corruption, a rapporté le New York Times citant « personnes au courant de l’affaire ».

McGonigal travaillait pour le FBI depuis 22 ans, participant à l’enquête du vol TWA 800 et à l’enquête de 2010 sur la publication par WikiLeaks de câbles du département d’État, entre autres. Le directeur de l’époque, James Comey, l’a nommé responsable de la division de contre-espionnage du bureau de terrain de New York en octobre 2016.

Il a également participé à l’enquête du Bureau « Crossfire Hurricane » sur le président Donald Trump, également connu sous le nom de « Russaigate », comme le montre un message exprimant la crainte que le mandat de la FISA d’espionner Trump via l’assistant de campagne Carter Page ne soit « un vrai monstre » s’il est rendu public.

McGonigal fait face à des accusations supplémentaires devant un autre tribunal fédéral pour avoir prétendument reçu 225 000 dollars de pots-de-vin de l’Albanie, dans le cadre d’un programme d’exploration pétrolière. Les procureurs disent qu’il a été payé par un ancien employé des services de renseignement albanais travaillant pour un conglomérat chinois, à partir de 2017. Bien qu’il ait initialement plaidé non coupable, le Times affirme que McGonigal négocie également les conditions de ces accusations.