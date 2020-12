Dévastation de Lockerbie – Roy Letkey / AFP

Un ancien agent de la CIA a affirmé qu’il avait été exclu du procès initial de l’attentat à la bombe de Lockerbie et que les enquêteurs devraient tourner leur attention vers le « vrai coupable » – l’Iran.

John Holt, 68 ans, dit qu’il était l’auteur de câbles secrets montrant que l’agent double libyen présenté par les procureurs écossais comme témoin vedette dans le procès de l’attentat de Lockerbie avait une histoire de « inventer des histoires ».

M. Holt n’a jamais été envoyé au procès par ses patrons, même s’il avait été le gestionnaire de la CIA pour l’agent double libyen et principal témoin Abdul-Majid Giaka.

«J’ai des raisons de croire qu’il y a eu un effort concerté, pour des raisons inexpliquées, pour détourner les enquêtes initiales de l’Iran et de son allié extrémiste palestinien, le Commandement général du FPLP. Nous devons maintenant concentrer une nouvelle enquête sur les Iraniens et leurs liens. avec le bombardier », a-t-il déclaré au Telegraph dans une interview exclusive.

«Je commencerais par demander à l’actuel procureur général, William Barr, pourquoi il a soudainement changé d’orientation en 1991, alors qu’il était également procureur général, d’où des preuves claires conduisaient, vers un scénario beaucoup moins probable impliquant des Libyens.

M. Holt s’est exprimé pour la première fois alors que les juges de la Cour suprême écossaise envisagent d’annuler la condamnation d’Abdelbaset al-Megrahi, décédé d’un cancer en 2012.

Il a été la seule personne reconnue coupable de la destruction du PanAm 103, tuant 270 personnes, en décembre 1988. Son fils tente de faire disparaître son nom.

Abdelbaset al-Megrahi – Bureau de la Couronne / PA Wire

Giaka est devenu un atout américain après avoir prétendu qu’il avait des informations sur l’implication libyenne dans le terrorisme alors qu’il travaillait comme assistant du directeur de la station de Libyan Arab Airlines (LAA) à Malte.

Expliquant l’importance clé de ses câbles, M. Holt a déclaré: «J’ai traité Abdul-Majid Giaka en 1989 pendant une année entière au cours de laquelle il n’a jamais mentionné l’implication libyenne dans le bombardement.

«Mes câbles ont montré qu’il était un mécanicien automobile qui a été placé par Libyan Intelligence en tant que directeur du bureau de l’aéroport de Malte chez Libyan Arab Airlines et avait très peu d’informations sur quoi que ce soit à voir avec les bombes – ou Lockerbie.

« Il s’est senti humilié par Megrahi, qui était un fonctionnaire du service de renseignement libyen. » J’ai été traité « , a-t-il dit, » comme un chien quand Megrahi est venue au bureau. »

«Tout cela est rapporté dans mes câbles, donc la CIA savait que Giaka avait une rancune contre Megrahi.

«Chaque fois que je rencontrais Giaka, tous les mois ou deux, je lui demandais également s’il avait des informations sur l’attentat à la bombe de la Pan-Am. La CIA nous a tous demandé de continuer à faire pression sur notre atouts pour toute réponse ou indice. Sa réponse a toujours été: Non.

«J’ai exprimé mon opinion au FBI que Giaka n’était rien de plus qu’un aspirant qui n’était pas un véritable officier d’Intel pour les Libyens. Il n’avait aucune information sur Lockerbie, et j’ai dit tout cela à la CIA dans les commentaires que j’ai faits dans mes câbles. Il est retourné en Libye à la fin de 1989 et je suis passé à une autre affectation.

« En 1991, Giaka a dit à la CIA qu’il avait été dénoncé et que les Libyens allaient le tuer. Quand on lui a dit qu’il était inutile pour nos services de renseignement [the CIA and FBI], il a commencé à inventer des histoires.

« Ce n’est que lorsqu’il avait désespérément besoin d’un soutien financier et logistique des États-Unis pour fuir la Libye en 1991 qu’il a commencé à dire à la CIA des choses pertinentes pour les attentats à la bombe PanAm-103 – comme entendre Megrahi et un autre homme parler d’un plan de bombardement. un avion de ligne américain. «

Lockerbie – Roy Letkey / AFP

La preuve de Giaka a été largement rejetée par le tribunal – mais pas entièrement.

M. Holt allègue qu’il s’est rendu compte pour la première fois qu’il y avait un effort pour déformer les réalités lorsqu’il a été appelé au bureau du directeur de la CIA George Tenet.

Là, sa description de Giaka n’a pas été incluse dans la présentation initiale des preuves au procès. Plus tard, convoqué une deuxième fois au bureau du directeur, ses câbles ont été poussés devant lui par des agents du FBI et il prétend qu’on lui a dit de signer qu’ils avaient été écrits par lui. Il dit qu’aucune explication n’a été donnée. Ceux-ci ont finalement été remis au procès par la CIA, avec une certaine « rédaction », en 2000.

« Les câbles opérationnels que j’ai écrits n’ont pas été envoyés au procès initial », a-t-il révélé. « Ils ont été retenus par la CIA et le FBI, qui – même lorsque mes câbles ont émergé – ont refusé de me laisser témoigner à l’audience du tribunal écossais, qui s’est tenue à Camp Zeist près d’Utrecht.

« Nous devons maintenant tous admettre que nous nous sommes trompés d’homme et nous concentrer sur les vrais coupables. »

Après 24 ans de service distingué au sein de la CIA, M. Holt a eu de profondes inquiétudes à propos de la prise de parole. Il a choisi ses mots avec beaucoup de prudence, soucieux d’éviter les accusations selon lesquelles il aurait divulgué des secrets qui pourraient compromettre son ancienne agence.

« Je parle maintenant, après une vie de silence. Mais je me sens profondément frustré et je veux que justice soit faite », a-t-il déclaré.

M. Holt pense que les services de renseignement du monde entier disposent déjà de suffisamment de preuves pour identifier les auteurs de Lockerbie.

«Quelle que soit la décision de la Cour suprême écossaise, la Grande-Bretagne devrait rouvrir toute la saga Lockerbie, avoir un cœur à cœur avec les Américains et s’attaquer à l’Iran», a-t-il déclaré au Telegraph.

«J’ai des raisons de croire que les trois agences de sécurité du gouvernement américain travaillaient sur des preuves pointant directement vers l’Iran, avant que le lien libyen ne soit mis en jeu. Je crois que le gouvernement américain a essayé de cacher des preuves pour des raisons politiques, et la Grande-Bretagne a également été prêt à accepter cela.

«J’ai des raisons de croire qu’une décision cruciale a été prise en 1991 par le département américain de la Justice et son bras de mise en application, le FBI: abandonner toutes les preuves pointant vers l’Iran et à la place manipuler les preuves pour rejeter le blâme sur la Libye de Kadhafi. Kadhafi a été un long- ennemi du temps à de nombreux présidents américains. «

M. Holt estime que les Américains étaient particulièrement désireux de rejeter la responsabilité de Lockerbie sur la Libye en raison d’une querelle en cours. Après le coup d’État qui a porté Kadhafi au pouvoir, les Libyens avaient expulsé les compagnies pétrolières américaines des champs de forage pétrolier et les forces américaines d’une énorme base aérienne construite par les Américains pendant la guerre froide.

Et dans les années 1980, le régime de Kadhafi était soupçonné d’être un danger massif pour l’Occident en développant un programme secret d’ADM.

Il a déclaré que la première chose que les agents des services de renseignement britanniques et américains devraient faire est de demander l’accès à l’ancien chef des services de renseignement libyens, Abdallah Senoussi, gendre du colonel Kadhafi, qui croupit toujours dans une prison libyenne condamnée à mort.

Kadhafi et ses hommes de main ont été renversés, avec l’intervention militaire britannique, en 2011 et Senoussi, aujourd’hui âgé de 60 ans, a été condamné en 2015 pour des crimes contre l’humanité sans lien avec Lockerbie.

« Une interprétation est que les Britanniques et les Etats-Unis ne demandent pas à le voir – parce qu’ils savent déjà que la Libye ne l’a pas fait », a déclaré M. Holt.

Maintenant à la retraite, il enseigne dans deux collèges militaires américains et dans une université.