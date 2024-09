Un ancien agent de la CIA reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un collègue dans la dernière affaire d’inconduite sexuelle de l’agence d’espionnage

Un ancien officier de la CIA a été reconnu coupable mercredi d’agression et de coups et blessures pour avoir soulevé la jupe d’une collègue et l’avoir embrassée de force lors d’une soirée arrosée sur un site de travail de la CIA. cas cela s’est produit quelques jours seulement après que l’agence d’espionnage ait promis de sévir contre les inconduites sexuelles dans ses rangs.

Donald J. Asquith a déclaré qu’il ferait appel de sa condamnation pour délit à l’issue d’un bref procès devant un juge du comté de Loudoun, ce qui lui donne droit, en vertu de la loi de Virginie, à un procès devant jury pour les mêmes accusations. Asquith, qui a pris sa retraite après l’attaque de l’année dernière, a été condamné à un jour de prison, un an de probation et une amende de 2 500 dollars.

« C’est une justification », a déclaré Kevin Carroll, avocat de la victime et de plusieurs autres femmes qui ont fait part au Congrès et aux autorités de leurs propres récits d’agressions sexuelles et d’attouchements non désirés au sein de l’agence. « Elle pensait qu’elle devait défendre les femmes plus jeunes pour qu’elles n’aient pas à subir une épreuve similaire. »

La CIA a déclaré avoir « agi rapidement » quelques jours après avoir reçu le rapport d’agression pour restreindre les contacts d’Asquith avec la victime. « La CIA prend les allégations d’agression sexuelle et de harcèlement très au sérieux », a déclaré l’agence dans un communiqué.

L’avocat d’Asquith, Jon Katz, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Il a indiqué au tribunal qu’Asquith était trop ivre pour se souvenir de ce qui s’était passé à la fête.

L’affaire Asquith est au moins la troisième au cours des dernières années impliquant un agent de la CIA jugé pour inconduite sexuelle. La semaine dernière, Brian Jeffrey Raymond a été condamné à 30 ans de prison fédérale pour avoir drogué, photographié et agressé sexuellement plus de deux douzaines de femmes alors qu’il était agent de la CIA dans divers postes à l’étranger. Et le mois prochain, un ancien officier stagiaire de la CIA devra faire face à un deuxième procès pour des accusations portées contre lui. attaquer une femme avec un foulard dans une cage d’escalier au siège de l’agence à Langley, en Virginie.

Asquith a été inculpé en avril à la suite d’une enquête du shérif qui dure depuis des mois dans la soirée arrosée organisée dans un bureau extérieur de la CIA, à laquelle participaient au moins une douzaine de personnes célébrant le 50e anniversaire d’Asquith.

La victime, une employée de la CIA, a déclaré aux autorités qu’elle avait repoussé à plusieurs reprises les avances d’Asquith, mais qu’il continuait à se rapprocher d’elle, à lui frotter la jambe sans son consentement et à faire une série de commentaires sexuels inappropriés, ainsi que des « grognements et des mouvements de va-et-vient ». Asquith « a ensuite placé sa main sous sa jupe jusqu’à sa cuisse à plusieurs reprises, provoquant le soulèvement de sa jupe, exposant peut-être ses sous-vêtements », selon les documents judiciaires.

La femme a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait giflé la main d’Asquith et s’était levée pour partir, mais qu’il était intervenu alors qu’elle s’approchait de la porte et lui avait demandé un « câlin » avant de l’attraper avec ses deux mains autour de son dos et de frotter son aine et sa poitrine contre elle. Elle a déclaré qu’Asquith l’avait alors « serrée de force dans ses bras et l’avait embrassée sur tout le visage et la bouche sans son consentement ».

La femme, qui a parlé de l’attaque au personnel du Congrès la semaine dernière, a raconté au juge mercredi l’angoisse et les nuits blanches auxquelles elle a été confrontée depuis qu’elle s’est manifestée.

« En seulement 45 minutes, M. Asquith a complètement décimé 30 années de professionnalisme minutieux, de dévouement et même une réputation », a-t-elle déclaré au tribunal.

« Personne ni aucune institution n’a encore voulu demander des comptes à M. Asquith pour ses décisions et ses actes graves », a-t-elle ajouté. « Si nous continuons à traiter ces cas comme s’il s’agissait d’infractions de stationnement, nous perdrons tous. »

___

Mustian a réalisé son reportage depuis New York. Contactez l’équipe d’enquête internationale d’AP à [email protected].

___

Dans un article publié le 25 septembre 2024 sur les abus sexuels commis par la CIA, l’Associated Press a indiqué par erreur le prénom de l’avocat de la défense de Donald J. Asquith. Il s’agit de Jon Katz, et non de John.