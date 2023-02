Un ancien agent de change de New York reconnu coupable d’avoir quitté les États-Unis pour rejoindre l’Etat islamique en tant qu’instructeur d’armes et tireur d’élite

Un New-Yorkais a été condamné mardi pour avoir apporté un soutien matériel à l’Etat islamique en Syrie.

Il a abandonné sa famille et son travail d’agent de change à Brooklyn pour se rendre en Syrie, a rapporté AP.

Ruslan Maratovich Asainov a formé environ 100 combattants au maniement des armes, a indiqué le ministère américain de la Justice.

Un homme de New York a été reconnu coupable mardi d’avoir fourni un soutien matériel au groupe État islamique en Syrie, entraînant la mort d’une ou plusieurs personnes, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse.

Ruslan Maratovich Asainov a passé environ cinq ans entre décembre 2013 et mars 2019 à se battre pour le compte de l’État islamique en Syrie, admettant plus tard aux agents du FBI qu’il avait pris part à de nombreuses batailles, a déclaré le DOJ.

Il a reçu une formation de type militaire sur l’utilisation des mitrailleuses, des fusils automatiques et des grenades propulsées par fusée de l’État islamique, qui viole la loi fédérale, et s’est ensuite porté volontaire pour devenir un tireur d’élite mortel pour l’organisation terroriste étrangère, a indiqué le département.

Selon le département, Asainov s’est converti à l’islam en 2009. Il a quitté son emploi d’agent de change, passant de plus en plus de temps à regarder des sermons islamiques radicaux en ligne, selon un rapport du Presse associée.

En décembre 2013, Asainov a abandonné sa femme et sa fille à Brooklyn, se rendant en Syrie via la Turquie avec un aller simple, a indiqué le département.

Pendant son séjour en Syrie, il a dispensé une formation sur les armes à environ 100 étudiants et a tenté de recruter un autre individu américain pour qu’il se rende dans le pays pour combattre pour l’État islamique, a-t-il ajouté.

Le département a déclaré qu’à une occasion, il avait même envoyé une photo à son ex-femme de trois combattants morts.

Après sa capture près de la frontière syro-irakienne en juillet 2019, Asainov a continué de prêter allégeance à l’organisation terroriste étrangère, selon Breon Peace, un avocat américain du district oriental de New York, selon le communiqué de presse.

Le New-Yorkais, né au Kazakhstan mais devenu citoyen américain naturalisé, risque désormais de passer le reste de sa vie en prison.

“Asainov est un citoyen américain naturalisé qui a abandonné le pays qui l’a accueilli – ainsi que sa famille à New York – pour prêter allégeance à l’Etat islamique et promouvoir activement les objectifs violents de ce groupe terroriste”, a déclaré le commissaire du département de police de New York, Keechant L. dit Sewel.