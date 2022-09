Un ancien adjoint accusé d’avoir payé des heures supplémentaires – Shaw Local

WAUKEGAN – Un ancien adjoint du shérif du comté de Lake a été inculpé de deux chefs d’inconduite officielle et de deux chefs de vol.

Lors d’un audit en novembre 2020, il a été déterminé que Gregory Swanson, 54 ans, du bloc 17500 de West Dartmoor Drive, Grayslake non constituée en société, a soumis et a été payé pour les heures supplémentaires qu’il n’a pas travaillées, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Lake.

Il a été découvert que Swanson avait falsifié un certain nombre de feuilles de temps pour divers détails spéciaux sur les heures supplémentaires, totalisant plus de 4 000 $, selon le communiqué.

Peu de temps après avoir pris connaissance des allégations, Swanson a présenté sa démission le 2 décembre 2020.

Les informations obtenues au cours de l’enquête ont été transmises au bureau du procureur de l’État du comté de Lake.

Le bureau du procureur de l’État a approuvé les accusations criminelles et le 13 septembre, et un mandat d’arrêt a été émis contre Swanson.

La caution de Swanson a été fixée à 100 000 $. Plus tard le même jour, Swanson s’est rendu au bureau du shérif du comté de Lake, où il a été traité. Il doit ensuite comparaître devant le tribunal le 18 octobre.

“En tant que profession et en tant qu’agence, nous nous tenons aux normes les plus élevées”, a déclaré le shérif John D. Idleburg dans le communiqué. « Notre communauté, mon personnel et moi ne tolérerons pas ce type de comportement malhonnête. L’inconduite d’un employé voyou n’est pas le reflet des hommes et des femmes qui travaillent dur au bureau du shérif du comté de Lake.