Un analyste voit le marché faire une grosse erreur avec la transition énergétique

Le rythme des changements dans le monde moderne est souvent rapide et vertigineux. Les technologies qui semblent faire partie intégrante de nos vies peuvent, en ce qui semble être un instant, devenir redondantes et non pertinentes.

L’énergie est un secteur où l’innovation et les nouvelles idées comptent beaucoup, alors que les pays et les entreprises tentent de trouver des moyens de passer à une société basée sur les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire plutôt que sur les combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

Au cours d’une table ronde au Forum économique mondial de la semaine dernière à Davos, en Suisse, un analyste a exprimé sa crainte que le marché ne semble pas avoir appris des autres révolutions technologiques.

Thomas Hohne-Sparborth, responsable de la recherche sur le développement durable chez Lombard Odier, a souligné les énormes changements qui se produisent dans le domaine des technologies à faible et à zéro carbone et, par extension, dans la société au sens large.

“Nous avons vu des révolutions industrielles passées, y compris des transitions énergétiques passées”, a déclaré Hohne-Sparborth. “Ce que nous voyons vraiment maintenant, c’est la transformation complète de toute notre économie.”

“Le côté demande de notre économie, la façon dont nous alimentons les véhicules, la façon dont nous chauffons nos bâtiments, la façon dont nous utilisons l’énergie dans l’industrie – tout cela doit être transformé.”

Nous étions, a déclaré Hohne-Sparborth, “envisageons les besoins d’investissement dans les billions de dollars.”

En matière de transition énergétique, les sommes évoquées sont en effet importantes. L’année dernière, le rapport “World Energy Outlook 2022” de l’Agence internationale de l’énergie indiquait que les investissements dans les énergies propres pourraient dépasser les 2 000 milliards de dollars par an d’ici 2030, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à aujourd’hui.