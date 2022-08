Un analyste sportif turc se fait gifler par Cat à la télévision en direct, la vidéo devient virale

Une vidéo d’un chat giflant un analyste sportif lors d’une émission télévisée en direct en Turquie s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. La vidéo montre le journaliste turc Huseyin Ozkok en conversation avec le présentateur de l’émission lorsqu’il est interrompu de manière inattendue par un chat. Au milieu de la conversation, on voit l’animal à fourrure sauter sur sa chaise à l’arrière, laissant le journaliste et l’ancre perplexes pendant une seconde.

Mais personne n’était prêt à assister à ce qui se passera ensuite. À l’arrivée du chat, l’ancre a demandé en plaisantant: “Avez-vous amené votre chat?” Pendant ce temps, l’animal de compagnie hostile a giflé le journaliste à l’arrière de la tête. Le journaliste chevronné en a ri et a expliqué que ce n’était pas son animal de compagnie. Selon les nouvelles de Wion, Ozkok était un invité dans la maison d’où il diffusait pour l’émission en direct. L’animal à fourrure vivait dans la maison.

Le clip a suscité une réponse tonitruante sur Internet, laissant beaucoup de scissions. Avec plus de 50 000 likes, un barrage d’amoureux des chats a partagé leurs réactions hilarantes dans la section des commentaires de la publication. Un utilisateur a dit: “Il a dit de mettre ça en pause ou de prendre les pattes, j’ai faim”, un autre a ajouté: “Le chat était comme” où est ma nourriture hooman? Tu me désobéis encore et je ferai pire ! Un autre est intervenu pour partager que le clip les a trop fait rire. Pendant ce temps, un internaute a écrit: “Cat doit le garder humble.”

Après l’incident, le journaliste s’est souvenu du cauchemar qu’il avait fait une fois avec le chat de son ami. Dans sa jeunesse, Ozkok rêvait que la voiture de son ami lui sautait au visage pendant qu’il dormait. Il a dit: «J’avais l’habitude de faire un cauchemar récurrent à propos du chat de mon ami. Le chat dormait dans les escaliers et quand vous passiez devant le chat, il était juste là près de votre visage et j’avais l’habitude de faire ce cauchemar récurrent qu’il me sautait au visage et que je me réveillais. Ozkok l’a qualifié de «pires» cauchemars de tous les temps.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici