Un analyste sceptique quant à ce que cela signifie pour le commerce américano-chinois

Il s’attend à ce que les États-Unis annoncent encore plus de mesures en plus des restrictions à l’exportation de puces récemment imposées vers la Chine.

Cependant, malgré le scepticisme de Ma, les actions de Hong Kong ont connu un regain à la suite des pourparlers. L’indice Hang Seng Tech a bondi de 7,3 % et a connu sa meilleure journée en près de deux mois. Actions des géants chinois de la technologie Tencent et Alibaba les deux ont augmenté de plus de 10% lors de la séance de négociation de mardi en Asie. Les actions du fonds négocié en bourse Hang Seng Tech ont également augmenté de plus de 6%.