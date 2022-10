Un analyste russe sera jugé pour avoir menti au FBI

ALEXANDRIA, Virginie (AP) —

Cinq ans après que le terme “dossier Steele” soit entré dans le lexique politique, un analyste d’un groupe de réflexion qui a contribué à des recherches sur Donald Trump et la Russie est jugé mardi pour avoir menti au FBI sur ses sources d’information.

Igor Danchenko est la troisième personne à être poursuivie par l’avocat spécial John Durham, qui a été nommé pour enquêter sur les origines de “Crossfire Hurricane” – la désignation donnée à l’enquête du FBI en 2016 sur les relations de l’ancien président Trump avec la Russie. C’est aussi le premier des cas de Durham qui plonge profondément dans les origines du dossier que Trump a qualifié de fausses nouvelles et de chasse aux sorcières politique.

Voici quelques informations sur l’objet de l’affaire.

QUI EST DANCHENKO ET DE QUOI EST-IL ACCUSÉ ?

Danchenko, un analyste russe, était une source d’informations pour Christopher Steele, un ancien espion britannique payé par les démocrates pour rechercher les liens entre la Russie et le candidat à la présidentielle Donald Trump.

La compilation des dossiers de recherche, qui comprenait des rumeurs salaces et des affirmations non prouvées, est devenue familièrement connue sous le nom de «dossier Steele». Bien que le dossier n’ait pas aidé à lancer l’enquête du FBI sur une éventuelle coordination entre la Russie et la campagne présidentielle de Trump en 2016, le ministère de la Justice s’y est appuyé lorsqu’il a demandé et reçu des mandats pour surveiller les communications d’un ancien conseiller de campagne de Trump.

Dans le cadre de ses efforts pour vérifier les informations contenues dans le dossier, le FBI a interrogé Danchenko en 2017.

Il est accusé d’avoir menti à des agents sur ses sources d’information, les procureurs accusant Danchenko d’avoir induit le FBI en erreur dans le but de rendre ses propres contributions plus crédibles.

QUE DISENT LES PROCUREURS ?

Les procureurs disent que Danchenko a menti lorsque le FBI lui a demandé comment il avait obtenu les informations qu’il avait fournies à Steele. Plus précisément, ils disent qu’il a nié s’être appuyé sur un agent démocrate, Charles Dolan, un responsable des relations publiques qui s’est porté volontaire pour la campagne présidentielle de Hillary Clinton en 2016.

Les procureurs disent également que Danchenko a menti lorsqu’il a déclaré avoir reçu des informations d’un appel téléphonique anonyme qui, selon lui, avait été passé par un homme nommé Sergei Millian, ancien président de la Chambre de commerce russo-américaine. Ils soutiennent que Danchenko savait que Millian n’était pas à l’origine d’un appel téléphonique anonyme.

L’acte d’accusation indique que le FBI aurait pu mieux juger de la véracité du dossier Steele s’il avait su qu’un agent démocrate était la source d’une grande partie de ses informations.

QUE DIT LA DÉFENSE ?

Les avocats de Danchenko affirment que l’accusation “est un cas de dépassement extraordinaire du gouvernement”. Ils notent que Danchenko a accepté plusieurs entretiens volontaires avec le FBI tout au long de 2017. Ils disent que ses réponses au FBI étaient toutes techniquement vraies.

Par exemple, un agent du FBI a demandé à Danchenko s’il avait déjà “parlé” avec Dolan des informations qui figuraient dans le dossier. Bien que les procureurs aient produit des preuves que les deux hommes avaient échangé des e-mails sur des sujets du dossier, rien ne prouve qu’ils aient parlé oralement de ces sujets.

“C’était une mauvaise question”, a déclaré l’avocat de Danchenko, Stuart Sears, lors d’une audience préliminaire le mois dernier. « C’est le problème de l’avocat spécial. Pas celle de M. Danchenko.

Et bien que Danchenko ait déclaré qu’il croyait que Millian était la voix de l’appel téléphonique anonyme, il n’a jamais dit au FBI avec certitude qu’il s’agissait de Millian. Sears a fait valoir que des déclarations ambiguës comme celle-ci ne suffisent pas pour condamner une accusation de fausses déclarations.

QUELS AUTRES CAS DURHAM A-T-IL SOUMIS?

Durham était procureur des États-Unis dans le Connecticut en 2019 lorsqu’il a été sollicité par le procureur général de l’époque, William Barr, pour rechercher les fautes potentielles des responsables gouvernementaux qui ont mené l’enquête initiale sur la Russie.

Mais après plus de trois ans, le travail de Durham n’a pas répondu aux attentes des partisans de Trump qui espéraient qu’il découvrirait des conspirations radicales du FBI pour faire dérailler la candidature du républicain.

L’enquête n’a produit que trois affaires criminelles.

La première affaire concernait un avocat du FBI, Kevin Clinesmith, accusé d’avoir modifié un e-mail lié à la surveillance de l’ancien assistant de campagne de Trump, Carter Page. Cela s’est terminé par un plaidoyer de culpabilité et une peine de probation – et impliquait une faute du FBI déjà découverte par l’inspecteur général du ministère de la Justice.

L’année dernière, l’équipe de Durham a accusé un avocat démocrate d’avoir fait une fausse déclaration au meilleur avocat du FBI lors d’une réunion en 2016 au cours de laquelle il a présenté des informations sur un prétendu canal de retour – et finalement démystifié – entre une banque russe et l’organisation Trump. L’affaire contre l’avocat, Michael Sussmann, s’est terminée par un acquittement rapide en mai.

Le travail de Durham s’est poursuivi au plus profond du ministère de la Justice de l’administration Biden, mais le procès Danchenko semble être la dernière affaire pénale que son équipe intentera. On ne sait pas quand Durham pourrait produire un rapport résumant ses conclusions.

____

Tucker a rapporté de Washington.

Par Matthew Barakat et Eric Tucker, Associated Press