Un analyste libéral de CNN demande comment les pro-vie concilient «être pro-vie avec la peine de mort», obtient un EARFUL – The Right Scoop

L’analyste de CNN Bakari Sellers a demandé sur Twitter aujourd’hui comment les pro-vie concilient être pro-vie avec la peine de mort. Il a dit qu’il posait la question sincèrement pour comprendre, mais il a répondu:

Puis-je poser une question honnête, pour ma compréhension? S’il vous plaît, ne sautez pas en essayant de faire honte aux gens. Politiquement, religieusement et idéologiquement, comment est-ce que le fait d’être pro-vie et d’être en faveur de la peine de mort? Je suis sincèrement intéressé à comprendre…. – Vendeurs Bakari (@Bakari_Sellers) 20 mai 2021

Je ne sais pas comment quelqu’un qui est considéré comme un «analyste» dans l’actualité et qu’on dit être un avocat ne peut pas comprendre celui-ci. Je veux dire que ce n’est vraiment pas difficile, comme les pro-vie lui l’ont rapidement fait remarquer:

Parce qu’il y a une différence essentielle entre un meurtrier condamné et un enfant à naître https://t.co/K3OTqdXz1m – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 20 mai 2021

Si seulement les libéraux avaient autant de compassion pour les bébés à naître que pour les meurtriers condamnés. https://t.co/IMiceuj0SB – LifeNews.com (@LifeNewsHQ) 20 mai 2021

Je suis contre la peine de mort. Mais pro-vie signifie que vous êtes contre le meurtre d’une vie absolument innocente (un enfant à naître). La peine de mort s’applique aux personnes reconnues coupables de meurtre passible de la peine de mort pour des actes qu’elles ont bien commis après avoir quitté l’utérus. Ce n’est pas difficile. https://t.co/MfJ61mljPv – RBe (@RBPundit) 20 mai 2021

«Comment vas-tu tuer des meurtriers mais pas des bébés? https://t.co/kNBqDpDF1w – Curtis Woodard (@curtinsea) 20 mai 2021

Cette question des vendeurs est complètement malhonnête, car elle établit une équivalence absurde entre une personne reconnue coupable d’un crime odieux et une personne qui n’est même pas encore née. Il n’y a qu’une seule vraie équivalence ici et c’est le meurtre. Les pro-vie sont contre le meurtre dans l’utérus et contre le meurtre en dehors de l’utérus. C’est la vraie question que les gens comme les vendeurs doivent se poser.