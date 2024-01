Un analyste juridique met en garde contre un « problème » critique avec l’avocat de Hunter Biden

L’analyste juridique et avocat Jonathan Turley a mis en garde samedi contre un “problème” critique dans la relation compliquée entre Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, et son avocat Kevin Morris.

Hunter Biden était sur le radar des républicains au milieu d’une enquête de destitution de la Chambre contre le président Biden. Les membres du Parti républicain siégeant au sein du comité de surveillance de la Chambre des représentants ont affirmé que le président avait été impliqué dans les relations commerciales de son fils avec l’étranger et en avait bénéficié. La Maison Blanche a nié à plusieurs reprises toute implication du président dans les relations de son fils. Le président Biden, quant à lui, a qualifié l’enquête de « coup politique sans fondement ».

Jeudi, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, un républicain du Kentucky qui dirige l’enquête contre le président Biden, a publié une déclaration à la suite d’une interview transcrite avec Morris, un avocat du divertissement d’Hollywood, survenue plus tôt dans la journée.

“Le soutien financier massif de Kevin Morris à Hunter Biden soulève des préoccupations éthiques et financières pour le président Joe Biden”, a déclaré Comer dans son communiqué. “Peu de temps après avoir rencontré Hunter Biden lors d’un événement de campagne de Joe Biden en 2019, Kevin Morris a commencé à payer l’impôt à payer de Hunter Biden pour protéger Joe Biden, alors candidat à la présidentielle, de toute responsabilité politique.”

Hunter Biden, fils du président Joe Biden, vu avec Kevin Morris (à gauche) et Abbe Lowell (à droite) assistant à une réunion du comité de surveillance de la Chambre le 10 janvier à Washington, DC L’analyste juridique et avocat Jonathan Turley a mis en garde samedi contre un “problème” critique. dans la relation compliquée entre Hunter et Morris.

Comer a affirmé que Morris avait admis lors de l’entretien qu’il avait prêté « au moins 5 millions de dollars » à Hunter. L’avocat de Morris, Bryan Sullivan, a déclaré que la déclaration de Comer avait “une description triée sur le volet, hors contexte et totalement trompeuse, de ce que M. Morris a dit”.

Semaine d’actualités a contacté l’avocat principal de Sullivan et Hunter Biden, Abbe Lowell, par courrier électronique pour commentaires.

Pendant ce temps, Turley, professeur de droit à l’Université George Washington, a écrit samedi un article d’opinion pour The Hill expliquant la relation entre Hunter et Morris et comment cela peut créer des problèmes.

Turley a cité une déclaration que Sullivan a faite à CBS News plus tôt ce mois-ci, dans laquelle il a déclaré : « Hunter n’est pas seulement un client de Kevin, il est son ami et il n’y a aucune interdiction d’aider un ami dans le besoin, malgré l’incapacité de ces républicains. présidents et leurs alliés pour imaginer une telle chose. »

On ne sait pas exactement quand Morris a accordé les prêts signalés à Hunter et quand il a agi en tant qu’avocat de Hunter.

“La déclaration reflète bien le problème de Morris”, a écrit Turley. “Il est de plus en plus difficile de déterminer ce qu’était Morris à un moment donné : un donateur démocrate, un avocat, un ami. En effet, c’est précisément le problème que certains d’entre nous soulèvent depuis des mois.”

Mentionnant les prêts déclarés par Morris à Hunter, Turley a ajouté : “Morris insiste sur le fait qu’il s’agissait uniquement de “prêts” standards. Sauf qu’il n’est pas une banque et que Hunter était régulièrement appelé son “client”.”

Turley a expliqué à Semaine d’actualités par e-mail samedi, comment la relation complexe entre Hunter et Morris pourrait potentiellement nuire au président Biden dans son enquête de destitution.

“On ne sait pas clairement quand Morris agissait en tant que donateur démocrate, avocat ou ami. Ce rôle spécifique peut avoir une incidence sur des questions telles que celle de savoir si les paiements versés à Hunter étaient de facto des contributions à la campagne de son père”, a déclaré Turley. “Si Morris agissait pour protéger la campagne de ce qu’il appelle des responsabilités politiques, cela a des implications juridiques.”

Il a poursuivi : “Le plus grand impact pourrait être sur Morris lui-même. Les règles éthiques juridiques sont conçues pour éviter cette confusion des rôles relationnels et représentatifs. Certains détails sur ces différents rôles pourraient devenir plus clairs avec la publication de la transcription et des documents sous-jacents.”

Dans son article d’opinion de samedi, Turley a également souligné une plainte déposée auprès du barreau de Californie par le groupe juridique conservateur America First Legal (AFL) plus tôt cette semaine. L’AFL est dirigée par Stephen Miller, qui a été conseiller principal dans l’administration Trump.

L’AFL a affirmé que Morris, membre du barreau de Californie, avait enfreint les règles de conduite professionnelle de l’État.

La plainte déclare que « si M. Morris avait fourni des fonds personnels à une personne dont il a maintenant été confirmé qu’elle était client – ​​ou qui pourrait raisonnablement croire qu’elle était le client de M. Morris – M. Morris aurait violé à la fois le texte de la Règles de déontologie et normes bien établies de la profession juridique.