Un analyste du renseignement afghan salué pour son « rôle clé » par les conseillers de la RAF face à l’expulsion du Rwanda

Un analyste du renseignement afghan qui a joué un rôle «clé» en aidant l’armée britannique à Kaboul a été menacé d’expulsion vers le Rwanda après avoir fui vers le Royaume-Uni sur un petit bateau.

L’homme, qui a recueilli des informations pour aider les forces de la coalition à planifier des opérations contre les talibans en Afghanistan, dit qu’il a été contraint de faire le voyage dangereux parce qu’il ne pouvait pas se permettre d’attendre de l’aide par les voies officielles après la chute de Kaboul.

Il a demandé refuge en Grande-Bretagne il y a deux ans dans le cadre du programme Arap (Afghan Relocations and Assistance Policy) du ministère de la Défense, mais n’a rien entendu.

Le programme est ouvert aux personnes qui ont travaillé avec et pour le gouvernement britannique. Un conseiller britannique a décrit son travail comme ayant « un effet significatif et positif sur les intérêts de sécurité nationale du Royaume-Uni en Afghanistan ». Un autre collègue de la RAF a déclaré que sa perspicacité « a sans aucun doute favorisé les objectifs militaires et de sécurité nationale du Royaume-Uni ».

L’homme a maintenant fait appel à Rishi Sunak pour lui donner refuge en Grande-Bretagne. Parler à L’indépendant d’un hôtel gouvernemental dans les Midlands, il a déclaré : « Le gouvernement s’est engagé à aider ceux qui ont soutenu les intérêts britanniques en Afghanistan – et ils ne l’ont pas fait.

« Ils ont fait l’évacuation initiale mais maintenant nous n’avons pas d’autre alternative que de prendre la Manche. »

Sa candidature Arap a été soutenue par deux de ses superviseurs de la RAF, qui ont travaillé avec lui dans leurs rôles de conseillers, et son cas a été soulevé à trois reprises par son député local avec le ministre de la Défense James Heappey.

Mais en mai, l’homme – considéré par ses supérieurs comme un « travailleur acharné » – a reçu un avis du ministère de l’Intérieur l’informant qu’il était envisagé de l’expulser vers le Rwanda.

L’homme travaillait au palais présidentiel au Bureau du Conseil de sécurité nationale (ONSC), un département initialement financé par le Royaume-Uni et qui était une plaque tournante au sein du gouvernement afghan pour le partage de renseignements.

Ceux qui travaillaient à l’intérieur de l’unité fourniraient au président afghan et aux forces britanniques et de l’OTAN les informations nécessaires pour planifier des missions contre les menaces terroristes en Afghanistan.

Des milliers d’Afghans ont été évacués en août 2021, mais beaucoup d’autres ont été laissés pour compte (Couronne du ministère de la Défense/Getty)

L’analyste afghan a notamment travaillé sur des opérations de communications stratégiques pour le gouvernement afghan. Un conseiller britannique avec lequel il a travaillé en étroite collaboration a déclaré qu’il « avait fait preuve d’intégrité personnelle et de professionnalisme envers ses collègues de l’OTAN » et l’a décrit comme un « individu talentueux et travailleur » qui est « une cible probable pour les talibans ».

L’analyste a joué un « rôle de soutien clé » pour le gouvernement afghan, avec le soutien de l’Otan, a-t-il ajouté. « Son éducation, ses compétences et son expertise ne me laissent aucun doute sur sa capacité à contribuer efficacement à la société britannique. »

Un de ses collègues afghans de l’ONSC, qui a été accepté sous Arap et vit maintenant dans un appartement loué au Royaume-Uni avec sa femme, a décrit leur travail en disant : « Nous avons soutenu l’armée afghane mais nous avons également partagé des informations avec les Britanniques. et la force de l’OTAN.

« S’ils planifiaient une attaque contre les talibans, ou s’ils avaient besoin d’élaborer un plan, ils auraient besoin d’informations provenant d’une zone locale. Nous utiliserions nos sources et nos renseignements locaux et les partagerions avec la Grande-Bretagne et l’OTAN.

Il a décrit l’ONSC comme un « point focal » entre les forces afghanes et britanniques où les informations pour les opérations Psyops et antiterroristes seraient planifiées.

Sir Nicholas Kay, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan, a déclaré L’indépendant que le Royaume-Uni devrait « honorer nos liens passés » avec les Afghans qui travaillaient au Bureau du Conseil de sécurité nationale et devrait « accueillir les anciens partenaires qui ont réussi à se rendre au Royaume-Uni et ne pas les expulser ».

La Cour d’appel a jugé en juin que l’accord de retour du gouvernement britannique avec le Rwanda était illégal, bien que M. Sunak se soit engagé à contester la décision devant la Cour suprême.

Sir Nicholas a déclaré: «Les liens du Royaume-Uni avec l’ONSC étaient profonds et étendus. Nous avons aidé l’ONSC à devenir un outil important de coordination des efforts intergouvernementaux pour contrer les talibans.

L’analyste a déclaré qu’il n’avait pas pu venir au Royaume-Uni en toute sécurité, comme ces réfugiés qui ont été évacués lors de l’opération Pitting (AFP/Getty)

« Le Royaume-Uni a entretenu un partenariat étroit et stratégique avec le bureau afghan du Conseil de sécurité nationale au cours des deux dernières décennies. HMG a initialement financé l’ensemble du bureau, les salaires et un nouveau bâtiment dans le complexe du palais. Nous avons investi des ressources financières et humaines considérables dans l’ONSC parce qu’il servait nos intérêts stratégiques.

« Au fil des ans, bon nombre de ses employés ont développé des liens professionnels et personnels étroits avec le Royaume-Uni. Sous les talibans, je ne doute pas que nombre d’entre eux seront en danger en raison de leur travail antérieur avec l’ONSC et le Royaume-Uni.

« Des conseillers financés par le Royaume-Uni basés à l’ambassade britannique ont travaillé au sein de l’ONSC jusqu’en 2019 au moins. Des conseillers militaires britanniques détachés auprès de l’OTAN ont travaillé avec l’ONSC jusqu’en 2021. »

L’analyste a dit L’indépendant qu’il était venu au Royaume-Uni parce qu’il y avait de la famille, qu’il parlait couramment l’anglais et qu’il travaillait auparavant.

Il a déclaré: «Au Royaume-Uni, je pensais que j’aurais une meilleure chance car j’avais déjà un cas ici. J’ai attendu et attendu d’avoir des nouvelles de l’unité Arap mais je n’ai toujours rien entendu d’autre que des réponses automatiques. En désespoir de cause, j’ai dû abandonner ma femme dans [a third-party country] et j’ai essayé d’entrer au Royaume-Uni par tous les moyens possibles.

« Ma femme n’est pas en sécurité là-bas et ce n’est pas un pays ami des immigrés. J’ai peur qu’elle soit expulsée de là vers l’Afghanistan.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Ceux qui craignent la persécution devraient demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent et ne pas mettre leur vie en danger en effectuant des voyages inutiles et dangereux vers le Royaume-Uni.

« Le nombre de personnes risquant leur vie en effectuant des traversées illégales et dangereuses de la Manche est inacceptable. C’est pourquoi nous avons introduit une législation qui garantira que les personnes arrivant illégalement au Royaume-Uni pourront être détenues et renvoyées rapidement vers leur pays d’origine ou un pays tiers sûr.

« Nous ne commentons pas systématiquement les cas individuels. »