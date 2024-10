Un analyste demande aux Browns d’échanger Star Defender

Dire que le début de saison a été décevant pour les Cleveland Browns et leurs fans serait un euphémisme.

L’équipe de Kevin Stefanski sortait d’une saison 2023 incroyable.

Ils étaient robustes et résilients, et leur mentalité de prochain homme les a menés aux séries éliminatoires.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et les Browns ont une fiche de 1-5, et leurs chances d’atteindre les séries éliminatoires semblent pour le moins assez minces.

Dans cet esprit, l’ancien joueur de la NFL, Chris Canty, les a exhortés à simplement débrancher, à faire exploser la liste et à échanger Myles Garrett.

S’exprimant sur UNSPORTSMANLIKE de ESPN Radio, Canty a déclaré que la seule façon pour les Browns de résoudre cette situation était de quitter l’ancienne sélection n°1.

Canty ne voit à aucun moment la saison des Browns s’améliorer, alors autant profiter au maximum de cette opportunité pour retourner sur la planche à dessin.

« Cleveland Browns, vous devrez échanger Myles Garrett. Il est temps. » @ChrisCanty99 pic.twitter.com/YtD1WY69Xe – Radio UNSPORTSMANLIKE (@UnSportsESPN) 14 octobre 2024

Trois fois All-Pro et joueur défensif de l’année en titre, Garrett est clairement le meilleur joueur des Browns.

Il a enregistré quatre sacs et provoqué deux échappés au cours des six premiers matchs de la saison, et il continue d’être l’une des forces défensives les plus perturbatrices de toute la ligue.

Tout comme Deshaun Watson, Garrett a un contrat très lucratif.

Néanmoins, contrairement à Watson, Garrett devrait avoir de nombreux prétendants et les Browns pourraient obtenir en retour une certaine valeur d’élite.

Là encore, même si cela peut avoir du sens sur le papier, il est difficile d’imaginer que les Browns envisagent même cette idée.

