Un analyste de la blockchain pèse sur le bitcoin (BTC) et l’éther

L’espace de la crypto-monnaie pourrait se diversifier en trois marchés différents – et les gens pourraient même arrêter de parler de la crypto en tant qu’entité unique un an plus tard, a prédit Paul Brody, leader mondial de la blockchain chez EY.

Le Bitcoin et l’éther ont connu une course folle ces dernières semaines, avec des milliards de dollars effacés de leur valeur marchande, selon Coinmarketcap.com.

Bitcoin, la plus grande monnaie numérique par capitalisation boursière, a à un moment donné plongé de 30% pour se rapprocher du niveau de 30000 dollars. Il a depuis rebondi partiellement aux niveaux actuels d’environ 38 090 $, selon Coin Metrics.

Il y a actuellement trois histoires « très différentes » dans l’espace de la crypto-monnaie, a déclaré Brody mardi à CNBC « Street Signs Asia ».