Un analyste congédié des Canucks de Vancouver dépose une plainte en matière de droits de la personne contre l’équipe

La première femme jamais embauchée dans le personnel d’entraîneurs des Canucks a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre l’organisation et l’un de ses employés, pour ce qu’elle prétend être un licenciement discriminatoire.

Rachel Doerrie a été embauchée pour la première fois par les Canucks en janvier – après quatre ans avec les Devils du New Jersey – en tant qu’analyste de hockey, avant d’être promue analyste/assistante de l’entraîneur vidéo le 1er août. Moins de deux mois plus tard, Doerrie dit qu’elle a été licenciée pour de fausses allégations selon lesquelles elle aurait parlé avec les médias et le fait qu’elle avait partagé un article ultérieur faisant l’éloge de son travail avec les Canucks.

Dans sa plainte en matière de droits de l’homme du 22 novembre, Doerrie dit qu’elle croit que le fait qu’elle soit une femme dans une industrie à prédominance masculine et qu’elle a publiquement révélé son état cardiaque et son diagnostic de trouble de stress post-traumatique a joué un rôle dans son licenciement.

Doerrie a partagé sa soumission au Tribunal des droits de l’homme sur Twitter dimanche 27 novembre, affirmant qu’elle avait «fini de se cacher».

“Les 2 derniers mois ont été très durs pour moi. Cela m’a détruit mentalement et émotionnellement. Je me sens brisé.

Dans la soumission, Doerrie fournit des détails sur une interaction avec les médias pour laquelle elle dit avoir été licenciée. Le 19 septembre, Doerrie dit que son ami Patrick Johnston, journaliste sportif du Vancouver Sun et de The Province, lui a envoyé par texto des commentaires que l’entraîneur-chef des Canucks Bruce Boudreau avait faits lors d’un événement de golf louant le travail de Doerrie.

Doerrie dit qu’elle a répondu: “OMG. Si gentil. Vous voulez inclure ces citations lorsque vous tweetez ou écrivez à ce sujet hahah. Faites-moi passer pour un idiot.

Johnston a fini par écrire une histoire sur le nouveau poste de Doerrie. Il a dit que les Canucks n’avaient pas officiellement annoncé sa promotion, mais que Boudreau avait décrit le nouveau rôle de Doerrie lors de l’événement de golf. Doerrie a partagé un lien vers l’histoire sur son Instagram.

Dans sa plainte en matière de droits de la personne, Doerrie dit qu’elle ne pensait pas que ce serait un problème, car elle avait également vu d’autres employés des Canucks partager des articles positifs sur eux-mêmes dans le passé.

Le lendemain, cependant, Doerrie affirme que sa patronne directe, la directrice générale adjointe Emilie Castonguay, l’a réprimandée pour cela. Doerrie dit que Castonguay lui a dit « tu n’es pas assez importante pour qu’on s’occupe de toi », « personne dans les médias n’est ton ami » et « je ne sais pas si tu as ce qu’il faut pour faire le travail, mentalement ».

Dans un communiqué, Castonguay a qualifié ces allégations de “fausses et inexactes”.

“Je suis très fier de mon travail avec les Canucks de Vancouver, d’être un bon leader, une personne de haute moralité, et de toujours respecter et mettre mes collègues en premier.”

Doerrie dit qu’elle a été particulièrement offensée par les prétendues remarques de Castonguay parce que Doerrie avait révélé aux Canucks qu’elle souffrait de SSPT, d’anxiété et de crises de panique, de dépression et d’une maladie cardiaque. Lorsqu’elle a été embauchée, Doerrie dit que l’organisation lui a assuré que ces conditions seraient prises en compte pendant son emploi.

Doerrie affirme que les choses ont empiré du 21 au 24 septembre, lorsque Castonguay aurait refusé de reconnaître la présence de Doerrie lors d’un camp d’entraînement à Whistler. Doerrie dit que le traitement l’a laissée “se sentir très isolée et émotionnellement détruite” et qu’elle a souffert de plusieurs épisodes cardiaques et de crises d’anxiété en conséquence.

Le 27 septembre, Doerrie a déclaré que le directeur général Patrick Allen l’avait licenciée pour avoir affirmé qu’elle avait parlé aux médias de sa promotion.

Dans un communiqué, Canucks Sports and Entertainment n’a pas précisé son raisonnement pour avoir licencié Doerrie, mais a déclaré qu’il était “fortement en désaccord” avec ses allégations.

« Notre organisation a fourni à Mme Doerrie toutes les ressources, le soutien et les opportunités nécessaires pour réussir dans son rôle. Nous avons agi de bonne foi et respecté nos obligations contractuelles, tant pendant qu’après l’emploi de Mme Doerrie au sein de l’organisation.

Doerrie demande des dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité, à son estime de soi et à sa santé physique et mentale, ainsi que pour pertes financières et atteinte à sa réputation.

