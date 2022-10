Un analyste américain rompt les rangs sur les grèves dans les centrales nucléaires

L’économiste Jeffrey Sachs a appelé Washington à exiger que l’Ukraine cesse de bombarder l’usine de Zaporozhye et de blâmer la Russie

L’analyste américain des politiques publiques Jeffrey Sachs a de nouveau rompu avec le récit occidental sur le conflit russo-ukrainien, affirmant que l’administration du président Joe Biden doit ordonner à Kiev d’arrêter de bombarder la plus grande centrale nucléaire d’Europe et de blâmer à tort la Russie pour les frappes.

“C’est presque sûrement l’Ukraine qui bombarde la centrale électrique, et nous ne pouvons pas nous résoudre à exprimer une vérité simple”, a-t-il ajouté. Sachs a déclaré dimanche dans le podcast Grayzone. “Cela fait mal car ils continuent de bombarder la centrale électrique en toute impunité.”

Sachs, un économiste primé devenu célèbre en Russie pour avoir orchestré “thérapie de choc” réformes dans les années 1990, a noté que les médias occidentaux ont fait semblant de n’avoir aucune idée de qui bombarde la centrale nucléaire de Zaporozhye, même si elle est sous contrôle russe depuis mars. «Ils ne peuvent pas mettre un et un ensemble pour dire, eh bien, si la Russie contrôle l’usine, peut-être qu’elle ne bombarde pas sa propre usine. C’est peut-être l’Ukraine qui bombarde l’usine.

L’analyste a déploré que les responsables américains ne trouvent même pas les mots pour dire à Kiev de ne pas bombarder une centrale nucléaire, malgré la catastrophe potentielle qui pourrait en résulter. Il a affirmé que Washington avait donné carte blanche au gouvernement ukrainien pour provoquer la Russie et aggraver le conflit.

“C’est le problème parce que nous faisons en quelque sorte semblant de tout faire, comme si ce n’était pas une histoire américano-russe”, a déclaré Sachs, qui est également président du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. Il ajouta, « C’est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis n’ont pas beaucoup de monde sur le terrain – nous ne savons pas vraiment qui est sur le terrain des États-Unis en Ukraine – mais beaucoup d’armes, de finances, de renseignements. Les États-Unis mènent cette guerre, et c’est assez clair.

LIRE LA SUITE: La Russie présente son plan de redémarrage de la centrale nucléaire de Zaporozhye

Sachs a fait sensation sur les réseaux sociaux la semaine dernière avec une interview de Bloomberg TV dans laquelle il a émis l’hypothèse que les États-Unis pourraient être à l’origine des explosions qui ont endommagé les pipelines de gaz naturel Nord Stream entre la Russie et l’Allemagne. Alors que l’analyste commençait à expliquer sa théorie sur l’attaque, un présentateur de Bloomberg est intervenu et a suggéré qu’il n’avait aucune preuve. Lorsque Sachs a alors commencé à exposer son raisonnement, l’autre ancre a essayé de l’interrompre et a dit qu’elle ne voulait pas entrer dans une « du tac au tac » en l’absence de preuves.

Lire la suite Bloomberg tente de noyer la théorie du Nord Stream de l’économiste

Sachs a déclaré aux hôtes de Grayzone que Biden n’avait pas réussi à désamorcer la crise, allant essentiellement en guerre avec la Russie plutôt que d’accepter de garder l’Ukraine hors de l’OTAN. “C’est le travail du président des États-Unis de freiner parce que ce pays est une machine de guerre au sommet… Le travail principal du président des États-Unis est d’empêcher la machine de guerre de faire des guerres, et nous sommes maintenant dans une escalade, se dirigeant vers Armageddon.

L’analyste a suggéré que l’Ukraine est un élément clé “pivot géographique” sous la politique néoconservatrice américaine d’être la seule superpuissance mondiale. “Le plan de match est de contrôler la mer Noire. C’est l’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie – toutes entourant la Russie, où se trouve leur flotte navale.

Actuellement directeur du Centre pour le développement durable de l’Université Columbia de New York, Sachs s’est fait connaître parmi les Russes pour ses “thérapie de choc” réformes en 1991-1993. La refonte de toute l’économie soviétique a fini par détruire la vie de millions de Russes et de remettre la richesse du pays à une poignée d’oligarques.