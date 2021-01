Un an s’est écoulé depuis la chute tragique du vol PS752 d’Ukraine International Airlines

Le 8 janvier 2021, l’Association des familles des victimes du vol PS752 commémorera les victimes avec des événements spéciaux pour honorer leur mémoire

Anniversaire d’un an de la destruction du vol PS752

Les 7 et 8 janvier 2021, l’Association des Familles des Victimes du Vol PS752 commémorera les victimes avec des événements spéciaux pour honorer leur mémoire.

TORONTO, 7 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Aujourd’hui marque un an depuis que le vol PS752 d’Ukraine International Airlines a été abattu par des missiles sol-air iraniens lancés par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), entraînant le meurtre de 176 innocents personnes, dont 138 Canadiens.

Un an s’est écoulé et l’Iran continue de recourir à l’obscurcissement lorsqu’on lui demande de fournir des preuves raisonnables dans l’enquête en cours sur la destruction du vol PS752. Les familles et les proches des victimes innocentes du vol PS752 ont besoin que l’Iran soit tenu pour responsable afin qu’ils puissent recevoir la justice dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

Le 23 décembrerd, 2020, le gouvernement du Canada a désigné le 8 janviere de chaque année comme la Journée nationale du souvenir des victimes de catastrophes aériennes, en partie pour commémorer la perte de nos êtres chers. Nous exprimons notre gratitude au gouvernement canadien pour cette étape significative.

L’association des victimes du vol PS752 organisera des événements commémoratifs les 7 et 8 janvier pour le premier anniversaire du meurtre des passagers innocents du vol PS752. Cet événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’Association, et il débutera à 21 h 42 HNE le 7 janvier – le moment exact où le vol fatidique a décollé l’année dernière. https://www.youtube.com/c/ps752justice

La grille des programmes est la suivante:

7 janvier, 21 h 42 HNE – L’événement débutera par un programme spécial de 6 minutes suivi d’une collection de vidéos préparées par les familles des victimes et dédiées aux victimes

8 janvier, 1 h 00 HNE – Les biographies des victimes seront lues tout au long de la nuit et du matin

8 janvier, 11 h 00 HNE – Un court métrage des enfants du vol sera diffusé, suivi d’une collection de vidéos préparées par les familles des victimes

8 janvier, 14 h HNE – Le rassemblement de Toronto aura lieu à la mémoire des victimes au Nathan Phillips Square.

8 janvier, 16 h 00 HNE – L’événement principal: performances musicales, messages de personnalités politiques et universitaires du Canada et discours des représentants de l’Association en anglais et en farsi

Ces événements ont été planifiés en tenant compte des restrictions du COVID-19 et sont conformes aux mesures et précautions physiques de distance.

L’Association tient à remercier sincèrement les Canadiens d’être aux côtés des familles à la mémoire des victimes de ce crime horrible et inoubliable.

En cet anniversaire, où que je sois, #IWillLightACandleToo.

Pour plus d’informations:

Alise Mills

Relations avec les médias

amills@sussex-strategy.com

778-928-0267

Hamed Esmaeilion

Courriel: speaker@ps752justice.com

Site Web: https://www.ps752justice.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0880bd02-1e7c-46d6-9b54-0590459bf2da