Un an plus tard, la première ville post-pandémique

Christopher Buckley, Keith Bradsher, Vivian Wang et

22 janvier 2021

Les longs mois de verrouillage rigoureux se sont évanouis à Wuhan, la première ville au monde dévastée par le nouveau coronavirus. Alors que les habitants cherchent à passer à autre chose, ils citent un dicton chinois qui met en garde contre «l’oubli de la douleur après la guérison d’une cicatrice».

Pour beaucoup dans cette ville du centre de la Chine, le dicton résume la tentation de laisser aller les mauvais souvenirs tout en se délectant de la reprise. Pour les familles endeuillées dans l’ombre, cela signifie le danger d’oublier à la hâte sans rendre public les vies inutilement perdues.

Il y a un an, lorsque Wuhan a fermé ses portes, il a offert au monde un avertissement sur les dangers du virus. Maintenant, cela annonce un monde post-pandémique où le soulagement des visages démasqués, des rencontres joyeuses et des trajets quotidiens cache les répliques émotionnelles.

À Wuhan, les habitants savourent des plaisirs ordinaires qui, il y a un an, sont devenus des dangers interdits, comme se promener dans la rue commerçante historique de Jianghan. Les employés de bureau se bousculent pour obtenir des sièges dans le métro, qui a été fermé tout au long du verrouillage. Les restaurants en bord de rivière, les bars à karaoké et les clubs de musique sont un brouhaha de conversations et de chansons qui était impensable l’année dernière et qui reste impensable pour une grande partie du monde encore aux prises avec la pandémie.