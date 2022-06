Un an plus tard, Surfside se souvient de 98 victimes de l’effondrement d’un appartement

SURFSIDE, Floride –

Il y a un an, au milieu de la nuit, un immeuble en copropriété de 12 étages en bord de mer à Surfside, en Floride, s’est effondré avec un rugissement tonitruant, laissant un énorme tas de décombres et faisant 98 morts – l’un des effondrements les plus meurtriers de l’histoire des États-Unis.

La catastrophe de Champlain Towers South s’est également transformée en la plus grande intervention d’urgence qui n’a pas impliqué d’ouragan dans l’histoire de la Floride.

Ses victimes ont été honorées vendredi lors d’événements sur le terrain où, pendant deux semaines en juin et juillet derniers, des équipes de secours sont venues d’ailleurs en Floride et d’aussi loin que le Mexique et Israël pour aider les équipes locales à creuser dans le tas et à rechercher des victimes.

L’ordre du jour de vendredi comprend un rassemblement privé d’une nuit pour que les familles allument une torche. La Première Dame Jill Biden devrait prendre la parole lors d’un événement public organisé par la ville de Surfside.

Seuls deux adolescents et une femme ont survécu à la chute et ont été tirés des décombres, tandis que d’autres se sont échappés de la partie du bâtiment qui était initialement restée debout.

Les images du sauvetage d’un survivant ont largement circulé, offrant une lueur d’espoir juste après l’effondrement, mais la longue et épuisante recherche a produit des résultats dévastateurs pour la plupart, car les familles n’ont attendu que de découvrir les restes de leurs proches.

Parmi les personnes portées disparues dans l’effondrement figuraient la fille de 7 ans d’un pompier qui a aidé à la recherche, retrouvée plus tard morte avec sa mère, sa tante et ses grands-parents; une femme dont les appels à l’aide ont été entendus au petit matin mais se sont soudainement arrêtés; et deux sœurs, 4 et 11 ans, tirées des décombres, qui étaient si petites qu’elles ont été enterrées dans le même cercueil. Une fillette de 12 ans s’est assise pour prier sur les décombres pour son père médecin, qui a finalement été retrouvé mort.

Les victimes comprenaient des résidents locaux ainsi que des visiteurs juifs orthodoxes, latino-américains, israéliens, européens et des snowbirds du nord-est.

La cause de l’effondrement reste sous enquête par l’Institut national des normes et de la technologie, la sonde entrant dans une nouvelle phase ce mois-ci pour couper et percer dans le béton et l’acier. Champlain Towers South avait une longue histoire de problèmes d’entretien et des techniques de construction de mauvaise qualité ont été utilisées au début des années 1980. D’autres facteurs possibles incluent l’élévation du niveau de la mer causée par le changement climatique et les dommages causés par l’intrusion d’eau salée.

Pablo Langesfeld, le père d’un avocat de 26 ans qui s’était marié et avait emménagé dans l’immeuble quelques mois avant l’effondrement, a déclaré que pour lui, la fermeture ne viendra pas tant que cette enquête ne sera pas terminée.

“C’est un cauchemar qui ne finit jamais”, a déclaré Langesfeld à l’Associated Press.

Le site où se trouvait le bâtiment a été rasé.

Bien que l’enquête devrait prendre des années, un juge a approuvé jeudi un accord d’indemnisation dépassant 1 milliard de dollars pour les victimes.

Le juge du circuit de Miami-Dade, Michael Hanzman, a fait l’éloge des dizaines d’avocats impliqués, et une femme qui a perdu sa fille les a qualifiés de héros en robe noire et en costume d’affaires.

Hanzman a déclaré que l’accord d’indemnisation était extraordinaire dans sa portée et sa rapidité.

“Ce règlement est le mieux que nous puissions faire. C’est un résultat remarquable”, a-t-il déclaré.