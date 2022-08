Un an plus tard : Plus de retombées d’une frappe de drone afghan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il y a beaucoup de choses inachevées après le retrait désordonné des États-Unis d’Afghanistan l’année dernière alors que les talibans prenaient le pouvoir, y compris les retombées d’une frappe de drone là-bas qui a terriblement mal tourné.

Trois jours après l’attentat suicide à la bombe de l’État islamique à l’aéroport de Kaboul, qui a fait 13 morts parmi les militaires américains et de nombreux autres civils afghans, les militaires ont pensé qu’ils étaient sur un autre terroriste de l’État islamique. Toute la journée du 29 août 2021, ils ont suivi une voiture faisant ce qui semblait être des arrêts suspects à travers Kaboul. Tard dans la journée, ils ont lâché un missile Hellfire d’un drone Reaper, anéantissant la voiture, ses environs et ceux qui se trouvaient sur les lieux.

Trois jours plus tard, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a annoncé: “Les procédures ont été correctement suivies et c’était une grève juste.”

LE GÉNÉRAL DIT QU’IL EST PEU PROBABLE QUE DES MEMBRES D’ISIS-K ONT ÉTÉ TUÉS LORS DE LA GRÈVE D’UN DRONE À KABOUL EN AOÛT : “UNE ERREUR TRAGIQUE”

Sauf que les États-Unis avaient tort. Il s’est avéré qu’au lieu d’un terroriste, 10 civils ont été tués dans le métal tordu et les décombres. Un peu plus de deux semaines plus tard, le commandant du Commandement central américain, le général Kenneth MacKenzie, a rendu public cette descente : “C’était une erreur et je vous présente mes excuses les plus sincères.”

“Si vous travaillez en temps réel et que vous visez une cible mouvante”, a déclaré Victoria Coates de la Heritage Foundation à Fox News, “il est extrêmement facile de faire une erreur”.

La frappe a tué Zemari Ahmadi, un civil afghan de 43 ans, ainsi que sept enfants – dont trois tout-petits – et deux autres adultes.

Ahmadi était en fait un membre clé du groupe d’aide américain Nutrition and Education International, aidant à apporter de la nourriture aux personnes désespérées d’Afghanistan. Le fondateur et PDG de l’organisation a déclaré à Fox News dans un communiqué : “Zemari était un père fier qui parlait constamment de la construction d’un avenir meilleur pour ses sept enfants. Rien ne peut le ramener, lui, ses trois fils ou six nièces et neveux.”

LA GRÈVE DE DRONE DES ÉTATS-UNIS À KABOUL SEMBLE AVOIR TUÉ UN AFGHAN QUI TRAVAILLAIT POUR UN GROUPE D’AIDE DES ÉTATS-UNIS : RAPPORT

Juste pour souligner les dangers ondulants de la grève, 144 personnes, y compris des membres de la famille élargie et des travailleurs de l’organisation caritative, ont été jugées menacées par les talibans, l’État islamique et d’autres, désormais au pouvoir. Les États-Unis ont accepté de les réinstaller. Des versements de condoléances ont également été promis.

Mais jusqu’à présent, seuls 11 d’entre eux sont parvenus aux États-Unis, des dizaines sont toujours dans les limbes dans des pays tiers et 32 ​​restent bloqués en Afghanistan, exposés aux dangers qui y règnent. Ces paiements ont été suspendus jusqu’à ce que tout le monde soit en sécurité.

“Nous étions très reconnaissants de voir les États-Unis assumer la responsabilité de ce qu’ils avaient fait et nous avons accepté de le faire”, a déclaré Brett Max Kaufman, avocat de l’ACLU représentant la famille, “mais nous avons un an d’écart et ce n’est pas le cas. le travail n’est pas fait.”

Le Pentagone a déclaré à Fox News dans un communiqué que lui et d’autres agences américaines “… continuent de prendre des mesures pour répondre à la frappe aérienne du 29 août 2021 à Kaboul”.

Alors qu’aucun individu n’a été réprimandé pour son rôle dans la tragédie, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a dévoilé la semaine dernière un nouveau programme censé viser à “atténuer” les décès de civils lors d’attaques comme celles-ci.

Quant à la famille Ahmadi, ses amis et associés, un an après la perte, ils continuent de pleurer.