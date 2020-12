Fin 2019, la femme d’affaires de Wuhan Duan Ling et son mari chirurgien Fang Yushun ont commencé à entendre des extraits dans les groupes de discussion des hôpitaux sur une maladie émergeant dans les services respiratoires de la ville.

Fang était cette année-là revenu d’un séjour d’études aux États-Unis, et le couple, tous deux âgés de 36 ans, planifiait une famille, commençant une série coûteuse de traitements de fertilité.

« Mais alors que de plus en plus de nouvelles arrivaient, nous avons commencé à réaliser que c’était quelque chose de différent des maladies infectieuses précédentes », a déclaré Duan.

En un peu plus d’un mois, Fang deviendrait l’une des premières personnes au monde à contracter ce qui allait être connu sous le nom de COVID-19[feminine, qui a depuis infecté plus de 74 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 1,5 million.

Pendant les premiers jours de l’épidémie, les hôpitaux de la ville ont été écrasés de patients, les tests étaient rares et de nombreux médecins ont travaillé sans protection.

«À cette époque, il y avait déjà beaucoup de patients non diagnostiqués à Wuhan. C’est pourquoi nous ne savons toujours pas comment il a été infecté», a déclaré Duan.

Fang a probablement attrapé la maladie à l’hôpital où il travaille, mais le couple vivait également à quelques pas du marché de gros de fruits de mer de Huanan à Wuhan, où plusieurs cas initiaux étaient liés, ce qui a conduit à la découverte de la maladie.

Le jour où son cas a été confirmé, le 3 février, un peu plus de 420 personnes étaient décédées COVID-19[feminine et Wuhan avait commencé à annoncer plusieurs milliers de nouveaux cas par jour.

Wuhan était également à deux semaines de ce qui est devenu un verrouillage exténuant de 76 jours qui a coupé la ville du reste de la Chine.

« J’ai finalement senti que les chiffres ne sont pas que des faits froids, car parmi ces 2 388 personnes, l’un d’eux est le protecteur de ma petite famille », a déclaré Duan.

SURVIVANTS

Fang a eu de la chance. Alors que 3869 personnes finiraient par mourir coronavirus à Wuhan, il n’a souffert que d’un cas modéré et devait encore aller travailler même après avoir commencé à montrer des symptômes, se souvient Duan.

Duan pense également qu’il est possible qu’elle ait attrapé le virus, car elle a montré des symptômes à peu près au même moment, mais les tests à Wuhan étaient rares au cours des premiers mois de 2020 et limités à certains travailleurs de première ligne et à des patients gravement malades.

Lorsque Fang est entré à l’hôpital, il avait une forte fièvre, sa fréquence cardiaque au repos était supérieure à 100 battements par minute et ses radiographies thoraciques ressemblaient à du verre dépoli. Duan a qualifié le temps de surréaliste.

«Quand j’étais seule, je regardais la vidéo de lui jouant de la guitare dans le dortoir pendant ses études à l’étranger» en 2019, a-t-elle dit, s’étouffant lorsqu’elle raconte les deux mois difficiles qu’ils ont passés séparés pendant sa maladie et son rétablissement.

« Mais cette épidémie ne m’avait jamais laissé pleurer une seule fois, et j’ai toujours cru que nous allions traverser ça », a-t-elle déclaré.

Des extraits vidéo partagés par le couple montrent un Fang masqué se déplaçant lentement dans sa salle en pyjama bleu et blanc.

Alors que Fang a été l’un des premiers patients confirmés au monde, son statut de COVID-19[feminine survivant le place maintenant dans un club de plus de 70 millions de personnes dans le monde, dont beaucoup continuent à faire face à des problèmes de santé complexes.

Environ neuf sur dix COVID-19[feminine les survivants subissent des effets secondaires durables et les effets à long terme de la maladie ne sont pas connus.

Duan dit que les parents et amis ont toujours peur que la maladie de Fang puisse se réactiver.

« Ils pourraient également soulever cette inquiétude lorsque nous irons à la fête avec eux, alors nous n’irons pas. Il y aura donc encore des choses inconfortables dans mon cœur. »

RETOUR À LA NORMALE

Aujourd’hui, Wuhan est en grande partie revenue à la normale. La ville n’a pas signalé de nouveau COVID-19[feminine cas depuis mai. Ses rues, bars, marchés humides et restaurants sont bondés.

Mais pour certaines familles moins chanceuses que Fang et Duan, les souvenirs des premiers jours traumatisants sont encore difficiles à oublier.

« Il n’y a plus rien à dire pour moi », a déclaré une femme de Wuhan surnommée Chen, qui a attrapé la maladie avec sa mère, son père et sa sœur en janvier. Son père est décédé début février.

«Même si Wuhan est revenue à la normale, vous ne pouvez pas désactiver les nouvelles … vous ne pouvez pas échapper à ces souvenirs lorsque le monde entier en fait l’expérience», a déclaré Chen, qui a refusé d’utiliser son nom complet parce qu’elle avait été avertie. contre le partage de son histoire par la police locale au début de la pandémie.

Pour Duan et Fang, ils sont tournés vers l’avenir.

Le couple emménage dans un nouvel appartement, qui a été offert à 15% de réduction aux travailleurs médicaux de première ligne par un promoteur immobilier local.

Entourés de boîtes en carton non ouvertes, ils discutent des plans de redémarrage des traitements de fertilité.

« La vie est en fait assez courte, et la vie est aussi un processus avec de nombreuses surprises », a déclaré Duan. « Chaque jour de paix et de tranquillité est en fait très précieux. Ainsi, nous chérirons davantage notre temps ensemble à l’avenir. »