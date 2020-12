À Wuhan, en Chine, l’épicentre d’origine de la COVID-19[feminine épidémie, les habitants de la ville reviennent à une vie normale, alors même qu’ils continuent à se débattre avec les souvenirs de l’épidémie précoce, qui a fait peur dans la ville.

Cela fait presque sept mois que la ville a enregistré un cas de maladie transmis localement en raison d’un verrouillage strict à l’échelle de la ville et d’un test de masse de presque tous les 11 millions d’habitants de la ville.

Aujourd’hui, les restaurants, les rues commerçantes et les bars sont bondés, mais les habitants subissent toujours l’impact durable du verrouillage sur la santé mentale et le travail.

Reuters a demandé aux gens de Wuhan de partager des images et des vidéos qu’ils ont prises pendant leur épidémie, ainsi que leurs espoirs pour 2021, alors que la ville approche du premier anniversaire de l’épidémie. Les responsables de la santé de la ville ont publié le premier avis public du virus alors inconnu le 31 décembre 2019.

Comme la ville elle-même, la plupart des gens sont toujours optimistes, même s’ils réfléchissent à l’année la plus difficile de la ville de l’histoire récente.

UN JUNMING, WUHAN VOLONTAIRE

An a travaillé comme bénévole pendant le strict verrouillage de la ville de 76 jours, livrant de la nourriture aux personnes emprisonnées dans leurs maisons.

«À cette époque, je ne pouvais manger qu’un seul repas par jour, car il y avait effectivement beaucoup de travail à faire, mais il y avait très peu de gens qui faisaient ça, donc j’étais très anxieuse.

«J’espère que toute la ville prospérera en 2021.

« On peut dire qu’en 2020, il n’y avait personne dans les rues de tout Wuhan – seuls les animaux étaient actifs à l’extérieur. »

ZHANG XINGHAO, CHANTEUR PRINCIPAL DU WUHAN BAND ‘MAD RAT’

«À cette époque, je ne pouvais rien faire à la maison. C’était très ennuyeux, alors j’ai pensé que j’avais besoin d’écrire de la musique et de chanter des chansons pour trouver du plaisir dans ma vie.

«Cela m’a fait réfléchir sur beaucoup de choses, et c’est la première fois de ma vie que je subis une telle catastrophe.

« L’épidémie ne doit pas être ignorée. Je vois que les informations sur les pays étrangers ont beaucoup d’infections, donc cela ne doit pas être ignoré. Nous ne devons pas penser que nous sommes très puissants. En fait, je pense que nous, les humains, sommes assez fragiles. «

DUAN LING, 36 ANS, FEMME D’AFFAIRES

Le mari de Duan, Fang Yushun, attrapé COVID-19[feminine en février alors qu’il travaillait comme chirurgien.

«J’ai fêté mon anniversaire le jour où il a été hospitalisé pendant l’épidémie, et il a passé une journée à monter et à m’envoyer une vidéo. Je me suis donc senti très ému.

« Nous avons vécu beaucoup de choses en 2020, et je veux dire au revoir au 2020. Mais dans la nouvelle année, j’aimerais que nous puissions avoir un bébé. »

LAI YUN, 38, PROPRIÉTAIRE DE RESTAURANT JAPONAIS

« En ce moment, chacun de nous à Wuhan a l’impression que le temps passe très vite. Comme fermer la ville, ça ressemble à hier. »

Lai a déclaré qu’il chérissait les souvenirs de ses enfants qui faisaient des spectacles dans le salon familial.

« Je pense que l’inspiration COVID-19[feminine nous dit qu’un corps sain est plus important que toute autre chose.

WU MENGJING, 22 ANS, ÉTUDIANTE EN DESIGN

«Je pense que l’épidémie de Wuhan a touché trop de gens. De nombreuses entreprises ont fait faillite et les habitants étaient au chômage. Cela a un grand impact sur tout le développement de Wuhan.

« Je suis très inquiet qu’il y ait une deuxième vague à Wuhan, car il y a eu des récidives de l’épidémie dans diverses régions du pays, et le nombre d’étudiants à Wuhan est particulièrement important. »

JIANG HONGHUA, 34 ans, VENDEUR DE NOURRITURE DE RUE

« Pendant l’épidémie, toute notre famille est ensemble, et cette fois-ci est très rare, et je me suis sentie très heureuse », a déclaré Jiang, partageant des photos de son fils et de sa fille en train de jouer.

« Je pensais que mon année en 2020 était en fait OK – je me sentais chanceux de pouvoir maintenir les moyens de subsistance de toute la famille. J’espère qu’en 2021 je pourrai avoir de bonnes affaires. »

LIU RUNLIAN, 58 ans, danseuse de rue

« 2021 approche, et je n’attends pas grand-chose de moi. Mais je veux vivre une vie paisible, et ensuite j’espère que tout le monde sera en sécurité. »