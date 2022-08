Un an plus tard, les Afghans en danger attendent leur évacuation et leur relocalisation

BARCELONE, Espagne (AP) – Plus d’un an après la prise de contrôle des talibans qui a vu des milliers d’Afghans se précipiter vers l’aéroport international de Kaboul au milieu du retrait chaotique des États-Unis, les Afghans à risque qui n’ont pas réussi à embarquer sur les vols d’évacuation disent qu’ils ont toujours du mal à trouver des lieux sûrs et voies légales de sortie du pays.

Parmi les personnes laissées pour compte se trouve un interprète de 49 ans qui travaillait pour un sous-traitant de l’OTAN en 2010, accompagnant des convois à Kandahar. Six jours seulement après que les talibans sont arrivés dans la capitale en août dernier, ils sont venus le chercher.

« Ils sont venus chez moi et ils ont menacé mon fils et ma femme (quand) je n’étais pas à la maison. Ils détruisent (alors) mon bureau », a-t-il déclaré à AP via WhatsApp, faisant référence à l’endroit où il enseignait l’anglais. Il a demandé que son nom ne soit pas révélé pour des raisons de sécurité.

Ce mois-ci, il a de nouveau été interrogé par les talibans pendant plus de deux heures.

Pendant les jours chaotiques du retrait américain, il avait tenté à plusieurs reprises d’atteindre l’aéroport de Kaboul mais, comme beaucoup, n’avait pas réussi à traverser des foules massives rendues encore plus dangereuses par les attaques autour de l’aéroport qui avaient fait des dizaines de morts. Il a ensuite tenté de quitter l’Afghanistan en traversant la frontière terrestre avec le Pakistan, mais a été arrêté par les talibans qui ont exigé 700 dollars par personne à traverser, une somme qu’il n’avait pas. Pour ne rien arranger, son passeport n’est plus valable.

Comme des millions d’Afghans, il a également été touché par la chute économique du pays, causée en partie par les sanctions internationales et la disparition de l’aide étrangère.

“Nous mangeons une fois par jour”, a déclaré l’interprète. Pourtant, il continue d’espérer que lui et sa famille quitteront l’Afghanistan à un moment donné.

“Je n’abandonne jamais à cause de mon avenir et de celui de mes enfants”, a-t-il déclaré.

Depuis leur retour au pouvoir, les talibans tentent de passer de l’insurrection et de la guerre au gouvernement, les partisans de la ligne dure étant de plus en plus en désaccord avec les pragmatiques sur la manière de diriger un pays au milieu d’une crise humanitaire et économique. Mais un an plus tard, ils n’ont jusqu’à présent pas réussi à obtenir une reconnaissance internationale. Les promesses initiales de permettre aux filles de retourner à l’école et aux femmes de continuer à travailler ont été rompues.

Ceux qui n’ont pas réussi à évacuer comprennent des interprètes et des chauffeurs, mais aussi des femmes journalistes, des militantes et des athlètes qui disent qu’elles ne peuvent pas vivre librement sous un gouvernement dirigé par les talibans.

Les États-Unis, ainsi que d’autres pays occidentaux, ont évacué à la hâte plus de 120 000 personnes, à la fois des ressortissants étrangers et des citoyens afghans, en août de l’année dernière.

Quelque 46 000 Afghans qui sont restés dans le pays après le 31 août ont depuis demandé une libération conditionnelle humanitaire aux États-Unis, selon le Migration Policy Institute. Mais seuls 297 ont été approuvés jusqu’à présent.

Comme il n’y a plus de consulat américain en Afghanistan, les demandeurs d’asile doivent se rendre dans d’autres pays dotés de services consulaires pour des entretiens en personne.

La liste des obstacles à la sortie d’Afghanistan est longue, à commencer par la difficulté d’obtenir des passeports car les bureaux ferment à répétition en raison de problèmes techniques.

“Aujourd’hui, la grande majorité des Afghans n’ont pas accès à une identité légale, ce qui signifie que s’ils ont besoin demain pour pouvoir se mettre légalement en sécurité, ils ne le peuvent pas”, a déclaré Nassim Majidi, co-fondateur et directeur exécutif de Samuel Hall. , un groupe de réflexion indépendant qui mène des recherches sur la migration et le déplacement. Majidi s’exprimait lors d’un séminaire organisé par le Migration Policy Institute sur la situation des Afghans en Afghanistan et à l’étranger un an après le retrait.

Selon l’alliance militaire, environ 2 000 Afghans et leurs familles qui travaillaient pour l’OTAN, ses agences et les pays membres figuraient parmi les personnes évacuées de Kaboul. Mais les évacuations ont été organisées par les pays membres individuels. L’OTAN, en tant qu’organisation, n’avait pas de plan de rapatriement.

Des évacuations depuis des pays tiers ont toujours lieu, bien que sporadiquement. Plus tôt ce mois-ci, un avion transportant près de 300 Afghans qui avaient collaboré avec le gouvernement espagnol a atterri à Madrid. L’Allemagne et la France ont également continué à travailler sur les cas d’évacuation, a déclaré Majidi.

Mais des milliers d’Afghans vivent toujours dans l’incertitude dans des pays tiers, dont le Qatar, les Émirats arabes unis, le Kosovo et l’Albanie, en attendant que leurs demandes de réinstallation aux États-Unis et au Canada soient traitées.

Bien que salvatrices pour beaucoup, les évacuations ont également fracturé des familles. Parmi eux, celui d’une journaliste afghane qui a demandé à rester anonyme, craignant pour la sécurité de ses proches à Kaboul.

“C’était vraiment difficile de tout laisser derrière en une heure”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique depuis sa nouvelle maison à Nimègue, aux Pays-Bas, où elle a emménagé après des mois passés dans un refuge temporaire pour réfugiés.

Le gouvernement des Pays-Bas l’avait appelée le 26 août pour lui proposer une seule place sur un vol d’évacuation. Ses proches lui ont dit qu’elle devait d’abord se sauver si elle voulait les aider.

Un an plus tard, trois membres de sa famille ont récemment réussi à être évacués vers la France, a-t-elle déclaré. Mais malgré les demandes répétées de regroupement familial aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens, la majorité de ses frères et sœurs restent à Kaboul, vivant en face d’un poste de police désormais aux mains des talibans.

Le 17 juin, l’un de ses frères aînés aurait été battu à mort par les forces talibanes dans la rue après avoir été retrouvé portant une photo d’Ahmad Shah Massoud, le chef de l’Alliance du Nord qui a combattu les talibans, a-t-elle déclaré.

Quelques jours plus tard, a-t-elle dit, les hommes se sont présentés au domicile de la famille et les ont forcés à signer un certificat de décès indiquant qu’il était mort de “causes naturelles”. L’AP n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ses affirmations.

Avec la majeure partie de sa famille toujours en Afghanistan et de nombreux obstacles bureaucratiques à affronter aux Pays-Bas, il a été difficile de commencer une nouvelle vie, a-t-elle déclaré.

“Jusqu’à présent, ce n’est que l’obscurité.”

___

Le journaliste d’Associated Press Rahim Faiez à Islamabad et Lorne Cook à Bruxelles ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture de l’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

Renata Brito, Associated Press