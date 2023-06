Un an plus tard, la décision de la Cour suprême sur l’avortement est à la fois méprisée et louée

Les militants et les politiciens célèbrent le premier anniversaire de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé un droit national à l’avortement en le dénigrant et en le célébrant.

Des rassemblements des deux côtés étaient prévus samedi à Washington et dans tout le pays.

Dans un communiqué, le président Joe Biden s’est engagé à protéger l’accès et a dénoncé la décision du tribunal dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization. La majorité conservatrice du tribunal, le 24 juin 2022, a annulé la décision Roe c.Wade, qui était en place depuis près d’un demi-siècle.

« Les États ont imposé des interdictions d’avortement extrêmes et dangereuses qui mettent la santé et la vie des femmes en danger, obligent les femmes à parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner et menacent de criminaliser les médecins pour avoir fourni les soins de santé dont leurs patients ont besoin et pour lesquels ils sont formés. fournir », a déclaré Biden.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a salué la décision rendue possible par l’ajout par l’ancien président Donald Trump de trois juges conservateurs à la Cour suprême au cours de son mandat.

« La décision a sauvé d’innombrables vies et placé l’Amérique sur une voie positive après des décennies de pratiques honteuses d’avortement à la demande qui nous placent dans une catégorie avec la Chine et la Corée du Nord », a déclaré McDaniel dans un communiqué.

La décision a fait de l’avortement un enjeu de campagne incontournable et a approfondi les divergences politiques entre les États. La plupart des États contrôlés par les républicains ont imposé des interdictions, dont 14 où les lois en vigueur bloquent désormais la plupart des avortements à chaque étape de la grossesse, avec diverses exceptions pour la vie et la santé des femmes et pour les grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste. La plupart des États dirigés par les démocrates ont pris des mesures pour protéger l’accès à l’avortement, en particulier en cherchant à protéger les médecins et les autres contre les poursuites pour violation des interdictions d’avortement d’autres États.

Bien qu’il y ait loin d’un consensus universel parmi les électeurs, les sondages d’opinion publique ont constamment révélé que la majorité s’oppose aux interdictions les plus restrictives, mais s’oppose également à l’accès incontrôlé à l’avortement à tous les stades de la grossesse.

Biden a fait pression pour qu’une loi nationale rétablisse l’accès à l’avortement. Les républicains ont appelé à une interdiction nationale. Cette semaine, l’ancien vice-président Mike Pence, qui sollicite l’investiture présidentielle du GOP 2024, appelle les candidats à la présidence de son parti à se joindre à lui pour soutenir une interdiction après 15 semaines de grossesse.

Mais avec les démocrates contrôlant la présidence et le Sénat américain et les républicains à la Chambre, aucun changement fédéral n’est imminent.

Pour cette raison, la lutte contre l’avortement s’est déroulée principalement dans les législatures et les tribunaux des États.

Les politiques ont de vastes implications pratiques.

Dans les États où les interdictions sont les plus sévères, le nombre d’avortements a chuté à près de zéro. Il y a eu plus d’avortements dans les États où l’accès a été maintenu – en particulier les plus proches de ceux qui ont des interdictions, car les femmes se déplacent pour des soins qu’elles avaient l’habitude de pouvoir se rapprocher de chez elles.

Il y a également eu une augmentation de l’utilisation des réseaux qui distribuent des pilules abortives.

Mais alors que les avortements se sont poursuivis, les défenseurs disent qu’il y a un problème d’équité : les femmes noires et les femmes à faible revenu en particulier, disent-ils, sont celles qui devaient perdre l’accès.

