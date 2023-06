Un an plus tard, la décision de la Cour suprême sur l’avortement est à la fois méprisée et louée – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(AP) – Les militants et les politiciens célèbrent le premier anniversaire de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé un droit national à l’avortement avec les éloges de certains et les protestations des autres.

Des défenseurs des deux côtés ont défilé lors de rassemblements samedi à Washington et dans tout le pays pour attirer l’attention sur la décision Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022, qui a annulé la décision de 1973 Roe contre Wade.

« Je suis absolument furieuse que les gens pensent qu’ils peuvent interférer avec les décisions médicales entre une femme et son médecin », a déclaré Lynn Rust, de Silver Springs, Maryland, lors d’un rassemblement de la Marche des femmes à Washington.

À Chicago, des rassemblements en duel se sont rassemblés sur les côtés opposés d’une rue à l’extérieur d’un bâtiment fédéral du centre-ville. Il y avait des cris mais aucun rapport d’affrontements.

« Les élus de l’Illinois essaient de faire de nous la capitale de l’avortement du centre du pays », a déclaré Peter Breen, vice-président de la société conservatrice Thomas More, au Chicago Tribune.

Andy Thayer du Gay Liberation Network a déclaré que les habitants de l’Illinois qui défendent les droits à l’avortement ne peuvent pas être complaisants, car des juges conservateurs ont été nommés à des postes clés dans les tribunaux.

« C’est pourquoi nous devons être dans la rue », a-t-il déclaré.

La décision Dobbs a fait de l’avortement un enjeu de campagne incontournable et a approfondi les divergences politiques entre les États.

La plupart des États contrôlés par les républicains ont imposé des interdictions , dont 14 où les lois en vigueur bloquent désormais la plupart des avortements à tous les stades de la grossesse, à quelques exceptions près pour la vie et la santé des femmes et pour les grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste. La plupart des États dirigés par les démocrates ont pris des mesures pour protéger l’accès à l’avortement, en particulier en cherchant à protéger les médecins et les autres contre les poursuites pour violation des interdictions d’avortement d’autres États.

La question est loin d’être réglée, comme en témoignent les rassemblements de samedi ainsi que les batailles de l’année dernière qui se sont déroulées dans les salles d’audience, sur les bulletins de vote et dans les législatures des États.

Les juges évaluent toujours si les interdictions et les restrictions dans plusieurs États sont conformes aux constitutions des États. Dès cet automne, davantage d’électeurs pourraient décider directement des politiques liées à l’avortement ; l’année dernière, ils se sont rangés du côté du droit à l’avortement dans les six États avec des mesures sur le bulletin de vote. Et la question sera sur le bulletin de vote lors des élections de cette année et de la prochaine.

La vice-présidente Kamala Harris a parlé de l’impact de la décision Dobbs à Charlotte, en Caroline du Nord.

« Nous savions que cette décision créerait une crise des soins de santé en Amérique », a-t-elle déclaré, pointant du doigt les femmes qui se sont initialement vu refuser l’accès à l’avortement même pendant les fausses couches parce que les hôpitaux craignaient les retombées juridiques.

Les lois restreignant l’avortement « dans leur conception et leurs effets ont créé le chaos, la confusion et la peur », a déclaré Harris.

Bien qu’il y ait loin d’un consensus universel parmi les électeurs, les sondages d’opinion publique ont constamment révélé que la majorité s’oppose aux interdictions les plus restrictives, mais s’oppose également à l’accès incontrôlé à l’avortement à tous les stades de la grossesse.

Biden a fait pression pour qu’une loi nationale rétablisse l’accès à l’avortement. Les républicains ont appelé à une interdiction nationale. Cette semaine, l’ancien vice-président Mike Pence, qui sollicite l’investiture présidentielle du GOP 2024, appelle les candidats à la présidence de son parti à se joindre à lui pour soutenir une interdiction après 15 semaines de grossesse.

Mais avec les démocrates contrôlant la présidence et le Sénat américain et les républicains à la Chambre, aucun changement fédéral n’est imminent.

Nikki Haley, une autre candidate présidentielle du GOP et ancienne ambassadrice aux Nations Unies, a déclaré qu’elle soutenait une interdiction fédérale, mais qu’elle n’avait pas suffisamment de soutien pour avancer. S’exprimant lors de la conférence Faith and Freedom à Washington, Haley a déclaré que les deux parties devraient plutôt se tourner vers des objectifs tels que la limitation de l’avortement plus tard dans la grossesse. Seuls une demi-douzaine d’États autorisent l’avortement à tout moment de la grossesse, et les avortements après environ 21 semaines sont très rares.

« Nous devons nous assurer que notre pays arrête de diaboliser ce problème et que nous humanisons ce problème », a déclaré Haley. « C’est personnel pour tout le monde. »

Ces politiques ont de vastes implications pratiques.

Dans les États où les interdictions sont les plus sévères, le nombre d’avortements a chuté à près de zéro. Il y a eu plus d’avortements dans les États où l’accès a été maintenu – en particulier les plus proches de ceux qui ont des interdictions, car les femmes se déplacent pour des soins qu’elles avaient l’habitude de pouvoir se rapprocher de chez elles.

« Je ne peux pas vous dire combien de personnes arrivent à la clinique complètement épuisées après avoir conduit toute la nuit depuis la Géorgie, le Tennessee, la Louisiane », a déclaré Amy Bryant, médecin qui pratique des avortements dans une clinique de Chapel Hill, en Caroline du Nord.

Il y a également eu une augmentation de l’utilisation des réseaux qui distribuent des pilules abortives.

Mais en raison des retards et des lacunes dans les rapports officiels – et parce qu’une partie de l’utilisation de la pilule n’est pas signalée, l’impact sur le nombre total d’avortements aux États-Unis n’est pas clair.

Et tandis que les avortements se sont poursuivis, les défenseurs disent qu’il y a un problème d’équité : les femmes noires et les femmes à faible revenu en particulier, disent-ils, sont celles qui devaient perdre l’accès.

