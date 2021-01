Un an plus tard, des questions hantent la chute d’un avion ukrainien par l’Iran

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Lorsque Navaz Ebrahim a appris qu’un avion ukrainien était tombé du ciel près de la capitale iranienne, elle n’a pas réalisé que sa sœur aînée était en vol. Ils venaient de parler au téléphone. Niloufar lui avait promis, comme elle le fait toujours, que tout irait bien.

Alors que la nouvelle de l’avion de ligne qui a pris feu et a plongé au sol, tuant les 176 à bord, Ebrahim a appelé sa mère à Téhéran, désespérée d’apprendre que sa sœur et son beau-frère de 34 ans, nouvellement mariés à les montagnes du nord de l’Iran, avait ramené tout autre avion à Londres. Puis sa mère a vérifié le numéro de vol.

Un an après que l’armée iranienne a abattu par erreur le vol PS752 d’Ukraine International Airlines avec deux missiles sol-air, les réponses qui ont émergé de la catastrophe ne semblent conduire qu’à plus de questions.

Des responsables au Canada, qui abritaient de nombreux passagers à bord, et dans d’autres pays touchés ont exprimé des inquiétudes quant au manque de transparence et de responsabilité dans l’enquête de l’Iran sur sa propre armée, tandis que des familles en deuil allèguent le harcèlement des autorités iraniennes.

«Sans savoir ce qui leur est vraiment arrivé, nous sommes coincés dans cette même horrible nuit», a déclaré Ebrahim, qui vit à Dallas, au Texas. «Nous n’avons rien reçu de près de la vérité.»

La fusillade a déclenché une explosion de troubles à travers l’Iran, a accru la méfiance du public à l’égard du gouvernement et a encore endommagé les relations de l’Iran avec l’Occident.

Après trois jours de déni face aux preuves croissantes, l’Iran a admis que ses propres forces de défense aérienne avaient abattu l’avion par erreur. Quelques heures à peine avant le crash, l’Iran avait tiré des missiles balistiques sur des bases américaines en Irak en représailles à l’attaque d’un drone américain qui a tué le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad. La grève a poussé Washington et Téhéran au précipice de la guerre.

En état d’alerte et craignant les représailles américaines alors même que le trafic aérien commercial était autorisé à se poursuivre, des officiers de niveau inférieur ont confondu le Boeing 737-800 avec un missile de croisière américain, ont rapporté plus tard les autorités. Après avoir reçu aucune réponse d’un commandement supérieur, un opérateur de missile a ouvert le feu en violation du protocole.

L’histoire continue

L’avion de ligne civil, à destination de la capitale ukrainienne de Kiev, a explosé. Les corps des passagers – dont 82 Iraniens, 57 Canadiens et 11 Ukrainiens – ont été brûlés au-delà de toute reconnaissance et éparpillés dans un champ près du village de Shahedshahr juste à l’extérieur de Téhéran. C’étaient des étudiants, des jeunes diplômés, des jeunes mariés, des médecins, des parents et des enfants. La plus jeune était une fille d’un an.

Immédiatement après, l’Iran a nié les accusations internationales de la fusillade et a tenté de nettoyer le site de l’accident. Des bulldozers ont roulé dans les terres agricoles, balayant les débris de l’avion, selon des comptes rendus dans un rapport du gouvernement canadien publié le mois dernier. Les villageois locaux ont ramassé l’épave, empochant des objets de valeur. Ebrahim n’a rien vu des cadeaux de mariage, des pièces d’or et des bijoux de Niloufar, mais a reçu le portefeuille de son beau-frère, intact et vide.

«Le nettoyage du site est très inhabituel et absolument contraire à la procédure de l’OACI consistant à cataloguer chaque élément de preuve», a déclaré Jeffrey Price, professeur d’aviation à la Metropolitan State University de Denver, faisant référence à la branche de l’aviation civile de l’ONU.

Saper encore plus sa crédibilité, l’Iran a refusé de remettre les boîtes noires de l’avion – données de vol et enregistreurs vocaux du poste de pilotage – pendant plus de six mois. Plusieurs familles ont déclaré que les téléphones portables de leurs proches avaient été soit retenus, soit retournés avec les puces mémoire retirées, soulevant des questions citées dans le rapport canadien sur le fait que l’Iran avait trouvé des preuves que les passagers avaient enregistré des vidéos ou tenté d’appeler les personnes au sol dans leurs derniers instants.

Lorsque la dissimulation s’est effondrée, les forces de sécurité ont réprimé les manifestants qui se pressaient dans les rues, indignés par la tragédie et la tromperie de leur gouvernement.

Les familles n’ont pas été autorisées à tenir des veillées aux chandelles et leurs demandes d’enterrements privés ont été rejetées. Au lieu de cela, les autorités ont recouvert les cercueils de messages disant: « Félicitations pour votre martyre! »

Des officiers en civil ont été vus parmi les personnes en deuil lors des funérailles à travers l’Iran, et ceux qui assistaient aux services ont ensuite été convoqués pour un interrogatoire dans les bureaux de renseignement du gouvernement.

En quelques semaines, selon des familles en Iran et au Canada, des campagnes virulentes contre elles ont commencé. Hamed Esmaeilion, le porte-parole de l’association des familles des victimes, basé à Toronto, a déclaré qu’une douzaine de parents à travers le Canada ont signalé des cas de harcèlement, allant de messages haineux et d’appels téléphoniques menaçants à des voitures suspectes qui les suivaient lors de veillées ou se garaient devant leur domicile la nuit.

La police canadienne dit qu’elle enquête sur des cas de «harcèlement, d’intimidation et d’ingérence étrangère» dans le pays.

D’Edmonton, au Canada, Javad Soleimani, dont la femme était dans l’avion, a déclaré que les autorités iraniennes l’avaient menacé à plusieurs reprises, appelant à exiger qu’il supprime ses publications Instagram qui accusaient le gouvernement iranien de perturbations funéraires et de harcèlement de parents au franc-parler.

Lorsque Esmaeilion, 43 ans, dont l’épouse et la fille de 9 ans ont péri dans la tragédie, a fait circuler une pétition en ligne disant que l’espace aérien iranien ne pouvait pas être considéré comme sûr, il a reçu des menaces de mort. Un numéro qu’il n’avait jamais vu auparavant l’a appelé et une voix d’homme a dit: « Parlons des derniers moments de votre femme et de votre fille. »

La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les allégations de harcèlement.

Pour les familles, le chagrin paralysant mais aussi la rage face aux questions sans réponse rendent la guérison impensable.

L’Iran n’a pas encore publié son rapport d’enquête final sur la fusillade, qui est actuellement en cours d’examen par l’Ukraine. Jusqu’à présent, les explications officielles ont laissé les autorités étrangères et les experts de l’aviation insatisfaits, le conseiller spécial du Canada auprès du premier ministre qualifiant le récit de l’Iran de «difficile à accepter» et manquant de preuves.

Un rapport intérimaire de l’Organisation de l’aviation civile iranienne, publié en juillet, s’est concentré sur une «erreur de 107 degrés» dans le système radar d’une unité de défense antiaérienne. Le désalignement a amené l’opérateur à croire que l’avion ukrainien, grimpant progressivement à 8000 pieds (2440 mètres) au départ de l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran, était plutôt un petit missile de croisière volant à basse altitude vers la ville.

«Le niveau d’incompétence requis pour quelqu’un pour abattre cet avion est en fait au-delà de toute croyance», a déclaré Justin Bronk, chercheur en puissance aérienne au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, notant que le mauvais calibrage de l’écran radar n’explique pas les autres écarts d’altitude, de vitesse et de taille.

L’agence de l’aviation de l’ONU a récemment exhorté l’Iran à accélérer son enquête. Le procureur adjoint ukrainien a critiqué le manque de coopération de l’Iran. La semaine dernière, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que les responsables de l’accident seraient inculpés dans le mois et son cabinet a promis de payer 150 000 dollars pour les familles de chaque victime.

La plupart des familles ont rejeté la somme, la considérant comme une tentative de clore l’affaire.

«Je ne peux pas m’en aller avant de connaître la vérité et de demander justice en son nom», a déclaré Kourosh Doustshenas, dont la fiancée de 38 ans, immunologiste vivant au Canada, a été tuée dans la fusillade. Sa voix se brisa. «Je pleure parce que je ne sais toujours pas pourquoi elle a dû mourir comme ça.