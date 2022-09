Un an plus tard, des périls mondiaux croissants alors que Biden revient à l’ONU

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden ne manque pas de problèmes difficiles alors qu’il se rend à New York cette semaine pour le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations Unies.

La guerre russe en Ukraine est à un moment critique. Les craintes européennes qu’une récession pourrait être imminente sont renforcées. Les inquiétudes de l’administration grandissent au fur et à mesure que le temps presse pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien et sur les coups de sabre de la Chine à Taiwan.

Lorsqu’il s’est adressé à l’Assemblée générale de l’année dernière, Biden s’est concentré sur les grands thèmes du partenariat mondial, exhortant les dirigeants mondiaux à agir avec hâte contre le coronavirus, le changement climatique et les violations des droits de l’homme. Et il a assuré que sa présidence marquait un retour du leadership américain dans les institutions internationales à la suite de la politique étrangère axée sur «l’Amérique d’abord» de Donald Trump.

Mais un an plus tard, la dynamique mondiale a radicalement changé.

Stewart Patrick, chercheur principal et directeur du programme Global Order and Institutions du groupe de réflexion de Washington Carnegie Endowment for International Peace, a écrit dans une analyse que la tâche de Biden cette année est “immense” par rapport à son premier discours à l’ONU en tant que président.

“L’année dernière, le dirigeant américain a remporté des applaudissements faciles en tant qu'”anti-Trump”, promettant que” l’Amérique était de retour “”, a déclaré Patrick. « Cette année exige plus. Le système international libéral fondé sur des règles est ébranlé, battu par l’agression russe, les ambitions chinoises, les assauts autoritaires, une reprise pandémique qui s’interrompt, l’accélération du changement climatique, le scepticisme quant à la pertinence de l’ONU et les doutes qui rongent la puissance américaine.

Lors d’une visite très chargée à New York pour la 77e Assemblée générale, Biden devrait s’adresser aux dirigeants mondiaux, rencontrer le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss et inciter ses alliés à faire leur part pour aider l’ONU à atteindre un objectif de 18 milliards de dollars pour reconstituer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il accueillera également des chefs d’État lors d’une réception et prévoit de faire une annonce importante sur la sécurité alimentaire mondiale.

Au-delà de la diplomatie, le président devrait organiser une paire de collectes de fonds politiques. Le rassemblement de cette année intervient moins de huit semaines avant les élections cruciales de mi-mandat aux États-Unis.

Son discours de mercredi devrait mettre l’accent sur la guerre en cours de la Russie en Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont repris ces dernières semaines le contrôle de vastes étendues de territoire près de Kharkiv qui ont été saisies par les forces russes plus tôt dans la guerre de près de 7 mois.

Mais alors même que les forces ukrainiennes ont accumulé des victoires sur le champ de bataille, une grande partie de l’Europe ressent un retour douloureux des sanctions économiques imposées à la Russie pour punir Moscou pour son invasion. Une vaste réduction du pétrole et du gaz russes a entraîné une forte hausse des prix de l’énergie, une inflation en flèche et un risque croissant de voir l’Europe sombrer dans une récession.

«L’idée maîtresse de sa présentation concernant l’Ukraine portera vraiment sur la Charte des Nations Unies, sur le principe fondamental au cœur de cette charte selon lequel les pays ne peuvent pas conquérir leurs voisins par la force. ne peut pas saisir et acquérir un territoire par la force », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, à propos des plans de Biden pour son discours aux dirigeants mondiaux.

Carrie Filipetti, directrice exécutive de la Vandenberg Coalition, un groupe de politique étrangère conservateur, a déclaré qu’il était important pour Biden de présenter des arguments solides aux alliés – et aux législateurs américains qui suivront de près son discours – que l’investissement qu’ils ont collectivement fait dans l’armement L’Ukraine et la douleur que subit l’économie européenne finiront par porter leurs fruits.

«Il devrait essayer de contraindre et de démontrer comment… le soutien américain et le soutien allié ont contribué à apporter ce genre de nouvelle vague de succès pour les Ukrainiens, mais que cela dépend beaucoup de la poursuite non seulement des États-Unis. , mais je pense surtout aux partenaires européens », a déclaré Filipetti, qui a été conseiller politique principal pour la mission américaine auprès des Nations Unies sous l’administration Trump.

À la Maison Blanche, on craint également de plus en plus que le président russe Vladimir Poutine n’intensifie le conflit après les récents revers.

Biden, dans une interview de CBS “60 Minutes” diffusée dimanche, a averti Poutine que le déploiement d’armes nucléaires ou chimiques en Ukraine entraînerait une réponse “consécutive” des États-Unis. L’administration a d’abord averti en mars, quelques semaines seulement après le début de la guerre, que la Russie pourrait chercher à utiliser des armes chimiques ou biologiques en Ukraine.

“Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas », a averti Biden. “Cela changerait le visage de la guerre comme rien depuis la Seconde Guerre mondiale.”

La visite de Biden à l’ONU intervient également alors que les efforts de son administration pour relancer l’accord nucléaire iranien de 2015 semblent au point mort.

L’accord négocié par l’administration Obama – et abandonné par Trump en 2018 – a fourni des milliards de dollars d’allègement des sanctions en échange de l’accord de l’Iran de démanteler une grande partie de son programme nucléaire et d’ouvrir ses installations à une inspection internationale approfondie.

Le président iranien Ebrahim Raisi, qui doit également s’adresser à l’Assemblée de l’ONU cette semaine, a déclaré à “60 Minutes” que Téhéran n’offrirait aucune concession pour parvenir à un accord.

“La nouvelle administration aux États-Unis, ils prétendent qu’ils sont différents de l’administration Trump”, a déclaré Raisi. “Ils nous l’ont dit dans leurs messages. Mais nous n’avons constaté aucun changement.

Sullivan a déclaré qu’aucune percée avec l’Iran n’était attendue lors de l’Assemblée générale. Dans le même temps, les républicains, quelques démocrates et des responsables israéliens font pression sur l’administration pour qu’elle abandonne l’accord sur le nucléaire.

Sullivan a déclaré que Biden préciserait dans son discours qu’un accord peut encore être conclu “si l’Iran est prêt à être sérieux quant à ses obligations”. Il a ajouté que les responsables de l’administration consulteraient les autres signataires de l’accord de 2015 en marge de la réunion de cette semaine.

“Je pense que nos alliés seront curieux de voir, est-ce que le président veut changer de cap ?” a déclaré Richard Goldberg, conseiller principal à la Fondation pour la défense des démocraties, un institut politique axé sur la politique étrangère et la sécurité nationale. « Veut-il revenir à une sorte de voie de pression, reconstituer une campagne de pression multilatérale ?

Le rassemblement des Nations Unies de cette année est redevenu un événement en personne à grande échelle après deux ans d’activités réduites en raison de la pandémie. En 2020, le rassemblement en personne a été annulé et les dirigeants ont plutôt prononcé des discours préenregistrés; l’année dernière était un mélange de discours en personne et préenregistrés.

Alors que le Chinois Xi Jinping ne sera pas présent, la conduite et les intentions de son pays occuperont une place importante lors des pourparlers des dirigeants.

Le mois dernier, le bureau des droits de l’homme de l’ONU a fait part de ses inquiétudes concernant d’éventuels “crimes contre l’humanité” dans la région occidentale de la Chine contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans. Pékin a juré de suspendre sa coopération avec le bureau et a fustigé ce qu’il a décrit comme un complot occidental visant à saper la montée en puissance de la Chine.

Pendant ce temps, le gouvernement chinois a déclaré lundi que la déclaration de Biden dans l’interview “60 Minutes” selon laquelle les forces américaines défendraient Taïwan si Pékin tentait d’envahir l’île autonome était une violation des engagements américains à ce sujet, mais cela n’a donné aucune indication de possibles représailles. .

La Maison Blanche a déclaré après l’interview qu’il n’y avait eu aucun changement dans la politique américaine à l’égard de Taïwan, que la Chine revendique comme la sienne. Cette politique indique que Washington veut voir le statut de Taiwan résolu pacifiquement, mais ne dit pas si des forces américaines pourraient être envoyées en réponse à une attaque chinoise.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan se sont intensifiées depuis que la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei le mois dernier, devenant ainsi le plus haut responsable américain à se rendre sur l’île depuis la visite du président de la Chambre, Newt Gingrich, en 1997.

Aamer Madhani, Associated Press