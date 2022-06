Un an plus tard, certains républicains hésitent à boycotter le panel du 6 janvier

Le comité a présenté ce mois-ci des preuves considérables du rôle de M. Trump, expliquant comment l’ancien président a fait pression sur le vice-président Mike Pence pour qu’il accepte un plan visant à annuler unilatéralement sa défaite électorale même après qu’on lui ait dit que c’était illégal.

Mardi, le panel a directement lié M. Trump à un stratagème visant à présenter de fausses listes d’électeurs pro-Trump et a présenté de nouveaux détails sur la façon dont l’ancien président a cherché à intimider, cajoler et bluffer pour invalider sa défaite de 2020 dans les États autour du pays.

Le comité a également utilisé d’éminents républicains comme témoins pour plaider sa cause, laissant aux alliés de M. Trump une tâche impossible : comment vont-ils le défendre – même de l’extérieur – alors que les preuves contre lui proviennent d’avocats républicains, un conservateur largement respecté. juge, ses conseillers de campagne et même sa propre fille ?

L’efficacité des audiences à placer M. Trump au cœur des efforts visant à annuler les résultats des élections a attiré l’attention, entre autres, de M. Trump. Il a clairement fait savoir cette semaine qu’il voulait que plus de républicains le défendent et est mécontent alors que les audiences se déroulent à la télévision nationale sans voix pro-Trump.

Les seuls républicains du comité sont deux qui se sont carrément alignés contre M. Trump : la représentante Liz Cheney du Wyoming et le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois. Ils ont été nommés par Mme Pelosi, et non par M. McCarthy.

M. McCarthy a estimé en juillet qu’il valait mieux politiquement dénigrer le comité plutôt que de nommer des membres de son parti acceptables pour Mme Pelosi. Il a dit qu’il devait prendre position après qu’elle ait rejeté deux de ses meilleurs choix pour le panel : les représentants Jim Banks de l’Indiana et Jim Jordan de l’Ohio.