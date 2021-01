Cela fait un an que des rapports sont apparus pour la première fois qu’une « pneumonie virale de cause inconnue » infectant des dizaines de personnes en Chine avait été identifiée comme un nouveau coronavirus.

Ce nouveau coronavirus, le SRAS-CoV-2, est maintenant connu pour causer le COVID-19, une maladie qui a fait des ravages sur la planète, bouleversé la vie normale et tué plus de 1,8 million de personnes dans le monde.

Il y a eu plus de 87 millions d’infections dans le monde et, alors que le virus se propageait en avril, plus de la moitié de l’humanité était confinée ou restreinte.

La télévision d’État chinoise a rapporté pour la première fois que la maladie mystérieuse était probablement un nouveau coronavirus le 9 janvier 2020, le même jour que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré avoir rapporté l’information.

C’est le septième coronavirus connu à infecter les humains avec un grand nombre de ces virus causant des maladies des voies respiratoires supérieures ou le rhume.

Les deux autres coronavirus qui causent une maladie grave sont le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), qui ont tous deux provoqué des épidémies mais ne se sont pas propagés aussi largement ou aussi rapidement que le COVID-19.

Lors de l’épidémie de SRAS de 2002 à 2003, près de 8 100 personnes ont été infectées et 774 sont décédées. Il y a eu 2519 cas de MERS signalés depuis 2012 et 866 décès.

Les coronavirus sont nommés pour une protéine de pointe saillante qui ressemble à une couronne. Corona signifie couronne en latin.

Cette protéine facilite également l’entrée du virus dans les cellules. C’est ce que visent les vaccins approuvés développés pour aider à mettre fin à la pandémie.

Comme le SRAS et le MERS, le COVID-19 provient probablement d’une source animale.

Que s’est-il passé après avoir déterminé qu’il y avait un nouveau coronavirus en Chine?

Dans les jours qui ont suivi la découverte du nouveau coronavirus, l’OMS a publié des lignes directrices sur la façon de tester le virus et de prévenir l’infection.

Les premiers conseils pour les travailleurs de la santé ont suggéré de porter un masque médical, des gants et une blouse pour prévenir l’infection. Il a également mis en garde contre certains risques de transmission d’aérosols lors de l’exécution de certaines procédures de ventilation.

Le mois qui a suivi en janvier 2020 a été marqué par des développements rapides de la pandémie, la séquence du génome du virus étant partagée dans le monde entier quelques jours après la notification du coronavirus.

D’ici la fin du mois, l’OMS déclarerait le nouveau coronavirus une urgence sanitaire mondiale avec des cas déjà identifiés en Asie, en Europe et aux États-Unis.