Un an de guerre a rendu Gaza méconnaissable. Beaucoup craignent qu’il ne reste plus grand-chose à sauver

Alors que les combats incessants et les frappes aériennes israéliennes continuent de dévaster Gaza un an après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, les Palestiniens comme Mohamed Khaleel Al-Zaneen commencent à perdre espoir que leur patrie ressemblera un jour à ce qu’elle était autrefois – du moins pas dans un avenir prévisible. .

Ce père de quatre enfants, âgé de 48 ans, affirme que quitter ses terres avant la guerre aurait été comme sortir un poisson de l’eau : il n’aurait pas pu survivre. Aujourd’hui, dit-il, la vie à Gaza est inimaginable, mais il n’y a nulle part où aller.

« Honnêtement, il y a trois mois, je me suis dit que même s’il ne restait plus aucun humain à Gaza, je resterais ici et je le reconstruirais », a déclaré Al-Zaneen à CBC News.

Mais les choses ont changé lorsque deux de ses neveux ont été tués plus tôt cette année et que ses deux maisons à Beit Hanoun ont été rasées, obligeant sa famille à fuir d’un endroit à un autre à quatre reprises. L’année dernière, 40 membres de sa famille ont été tués dans des attaques israéliennes.

« Il ne restait plus rien » pour lui à Gaza, a-t-il déclaré la semaine dernière au vidéaste indépendant de la CBC, Mohamed El Saife.

REGARDER | Les habitants de Gaza expliquent à CBC ce qu’ils espèrent faire après la fin de la guerre : Un an après le début de la guerre, les Palestiniens partagent ce qu’ils espèrent faire une fois les combats terminés Les Palestiniens de Gaza affirment qu’ils n’auraient pas pu prédire que la guerre déclenchée dans leur pays à la suite des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël durerait aussi longtemps. Les frappes aériennes et les combats incessants entre Israël et le Hamas continuent de dévaster de vastes étendues de Gaza, laissant aux Gazaouis peu d’espoir que leur terre ressemble un jour à ce qu’elle était avant la guerre.

Le nettoyage devrait prendre au moins 15 ans

Les estimations approximatives des organisations internationales suggèrent qu’il faudra au moins 15 ans pour nettoyer le 42 millions de tonnes des débris générés par les bâtiments, routes, ponts et autres infrastructures détruits ou endommagés pendant le conflit,

« Le récent conflit dans la bande de Gaza a produit un volume de débris 14 fois supérieur au total combiné de tous les conflits des 16 dernières années », a déclaré un rapport. Analyse de l’ONU des images satellite de juillet dernier trouvé.

Al-Zaneen affirme que même si un cessez-le-feu est mis en œuvre, les années à venir seront sombres.

« Je suis [almost] 50 ans. Comment vais-je rester à Gaza encore 20 ans pour qu’elle soit reconstruite ? », a-t-il demandé. « Nous nous moquons les uns des autres si nous disons que nous allons rester ici. »

Al-Zaneen, qui travaillait comme entrepreneur général avant la guerre et vit désormais dans une tente dans la ville dévastée de Khan Younis, dans le sud du pays, affirme que sans moyens de subsistance, il ne pourra pas vivre à Gaza même si les combats entre Israël et le Hamas finit par disparaître.

« Gaza est complètement détruite. Elle n’est même pas adaptée aux animaux », a-t-il déclaré. « Sans parler des êtres humains. »

Des Palestiniens passent devant des maisons détruites dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, en février. Les experts de l’ONU estiment, sur la base de données satellitaires, que la guerre a généré environ 42 millions de tonnes de débris, soit un volume 14 fois supérieur à l’ensemble des conflits des 16 dernières années. (Mahmoud Issa/Reuters)

Plus de 2 millions de déplacés

Lundi, alors que les Israéliens pleuraient les vies perdues et les communautés détruites lors des attaques menées par le Hamas contre Israël et les Palestiniens à Gaza le 7 octobre, marquant une année de souffrance et de morts déclenchées à la suite de ces attaques, beaucoup ont déclaré qu’ils n’auraient pas pu prédire la guerre durerait si longtemps.

Ce sombre anniversaire survient alors que l’espoir d’une fin des combats semble s’éloigner de jour en jour, alors qu’Israël étend sa campagne militaire sur plusieurs fronts et que ses adversaires ne montrent aucun signe de relâchement.

REGARDER | Les cicatrices du 7 octobre sont partout dans le kibboutz Nir Oz : Un an après la destruction du kibboutz Nir Oz par les militants du Hamas Le kibboutz Nir Oz a été l’une des premières communautés israéliennes attaquées par des militants du Hamas dans la matinée du 7 octobre 2023. Ce jour-là, le kibboutz abritait 400 personnes dans le sud d’Israël, à environ trois kilomètres de la frontière avec Gaza. Un an plus tard, les survivants continuent de se débattre avec les dégâts.

La guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza a commencé il y a un an après que des militants palestiniens ont organisé l’attaque la plus meurtrière contre Israël de son histoire, qui, selon les responsables israéliens, a pris fin. 1 200 morts et un autre 250 personnes prises en otagedont au moins 70 sont morts depuis, selon les médias israéliens.

La guerre a déplacé la majeure partie des 2,3 millions d’habitants de Gaza et a coûté la vie à plus de 41 600 Palestiniensselon les autorités sanitaires de Gaza.

« Il ne nous reste plus aucune vie à Gaza », a déclaré AL-Zaneen. « Ils nous ont détruits… Il n’y a plus rien à vivre ici. »

Des Palestiniens reposent sous les décombres d’une maison détruite lors des frappes israéliennes à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 26 septembre 2024. (Mohammed Salem/Reuters)

« Nos vies ne vont pas redevenir ce qu’elles étaient »

Mais pour ceux qui restent à Gaza, il n’y a aucune issue. Le poste frontière d’Erez contrôlé par Israël reste fermé à tous, sauf aideet l’armée israélienne a pris le contrôle du passage de Rafah, du côté de Gaza, en mai.

La plupart des personnes avec lesquelles CBC News s’est entretenue à Khan Younis ont déclaré que le désir de retourner dans leurs maisons et de commencer à reconstruire est pour l’instant une chimère, mais qu’ils continuent de y penser quotidiennement.

Fadaa Abu Saleh, 55 ans, dit que lorsque les bombardements cesseront, elle souhaite retourner chez elle, à la frontière avec Israël, à l’est de Khan Younis, et retrouver ses deux filles et ses cinq fils, dont l’un est actuellement détenu par les Israéliens. forces.

« Je ne veux pas quitter ma maison. Je veux m’asseoir chez moi. Je ne veux pas la quitter pour aller n’importe où », a déclaré Abu Saleh à CBC News, même si elle ne sait même pas dans quel état elle est. la maison est là, après l’avoir évacuée il y a près d’un an.

Pourtant, elle veut y retourner pour se détendre et sentir l’air là-bas. « Asseyez-vous là comme si nous avions l’habitude de nous asseoir, de dormir, de nous reposer, de manger et de boire », a-t-elle déclaré.

La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés – certains ont été forcés de se déplacer jusqu’à 10 fois – à cause des bombardements israéliens qui ont tué plus de 41 600 personnes, selon les autorités sanitaires de Gaza. (Mohamed El Saife/CBC)

Ali Saleh Soueilem, 14 ans, est originaire de la partie ouest de Gaza, mais il a trouvé refuge à Khan Younis. Il dit qu’il a été déplacé six fois et qu’il ne voit pas d’avenir là où il se trouve actuellement, même si la guerre prend fin, car il lui faudra « des années et des années » pour reconstruire.

« Nos vies ne vont pas redevenir ce qu’elles étaient. »

Mohamed Ibrahim, 46 ans, affirme quant à lui qu’il ne veut pas partir une fois la guerre terminée et qu’il souhaite retourner dans la ville de Gaza, où il vivait auparavant.

Il dit se sentir comme un réfugié dans son propre pays après avoir été déplacé de force à trois reprises.

« J’ai perdu mon emploi, j’ai perdu la vie, j’ai perdu beaucoup de mes amis », a déclaré Ibrahim, qui travaillait comme ingénieur informatique avant la guerre. « [But] pour moi, je resterai.

REGARDER | Un étudiant en médecine à Gaza dit avoir vu son avenir disparaître après le 7 octobre : Les projets d’avenir ont « disparu en une seconde » le 7 octobre, selon un étudiant palestinien en médecine Muhammad Awda n’a pas pu terminer sa formation médicale à cause de la guerre à Gaza. Il espère un avenir « meilleur que celui dans lequel nous avons vécu cette année », a-t-il déclaré au vidéaste indépendant de la CBC, Mohamed El Saife, à Khan Younis, à la veille de l’anniversaire des attaques menées par le Hamas contre Israël qui ont conduit à la guerre en cours.

L’ampleur de la destruction est difficile à imaginer

Salma Daoudi affirme que la dévastation provoquée par la guerre signifie que Gaza aura besoin de ressources et de financements dont elle ne dispose pas.

« La destruction des hôpitaux, la destruction des zones résidentielles, la destruction des infrastructures civiles clés ne sont évidemment pas quelque chose qui pourrait être reconstruit au cours des deux prochaines années », a déclaré Daoudi, chercheur non-résident à l’Institut Tahrir, basé à Washington, DC. Politique du Moyen-Orient qui se concentre sur la santé et les conflits dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

« Même si un cessez-le-feu est en quelque sorte négocié et mis en œuvre. »

Ali Saleh Soueilem, 14 ans, originaire de l’ouest de Gaza et désormais réfugié à Khan Younis, affirme avoir été déplacé six fois depuis le début de la guerre. (Mohamed El Saife/CBC)

Daoudi, un ancien analyste politique qui vit à Oxford, au Royaume-Uni, affirme qu’il suffit de nettoyer les débris et les décombres – qui ont été contaminés par l’amiante et toutes sortes de matières dangereusesainsi que les munitions non explosées, prendraient environ 15 ans, citant une estimation de juillet du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Le vidéaste indépendant Mohamed El Saife, qui couvre la guerre à Gaza pour CBC News depuis le début, affirme que l’ampleur des destructions est difficile à comprendre pour ceux qui ne l’ont pas vue de première main et n’est pas correctement capturée dans les photos et les vidéos.

« Ce que les gens voient à l’écran n’est pas la même chose que vivre la réalité », a-t-il déclaré. « Le choc pour [outsiders] serait de voir l’ampleur de la destruction devant eux….

« Je regarde autour de moi, et il n’y a aucune maison debout, aucun endroit propice à la vie ou à l’habitation. »

Les gens fouillent les décombres des bâtiments endommagés à la suite d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en décembre 2023. Lorsque les frappes aériennes frappent des bâtiments, elles laissent derrière elles non seulement d’énormes tas de décombres, mais aussi un mélange de contaminants et de matières dangereuses. (Fadi Shana/Reuters)

La reconstruction pourrait prendre des décennies et coûter des milliards

Un rapport publié en mai par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) estimait qu’il faudrait reconstruire les bâtiments et les infrastructures de Gaza. jusqu’en 2040 au moins une date qui risque d’être éloignée à mesure que la guerre avance.

L’organisation avait précédemment déclaré que la reconstruction globale de Gaza devrait coûter au moins entre 40 et 50 milliards de dollars américains.

Le PNUD estime que les destructions à Gaza ont entraîné une régression d’environ 40 ans de l’indice de développement humain de la région, qui évalue des facteurs tels que l’éducation, la santé et l’espérance de vie à la naissance.

Des Palestiniens passent devant les ruines de maisons détruites dans la ville de Gaza en mars. La plupart des habitants de Gaza sont trop préoccupés par la nécessité de garantir l’accès à des biens essentiels tels que de la nourriture, un abri et de l’eau potable pour penser à reconstruire leurs maisons et leurs villes. (Dawoud Abou Alkas/Reuters)

Anas Al-Kassem, un chirurgien traumatologue et bariatrique pratiquant en Ontario qui a effectué deux missions médicales à Gaza au cours de la dernière année, affirme que le soutien psychosocial et l’assistance médicale sont cruciaux pour les Palestiniens toujours à Gaza.

« Il ne s’agit pas seulement de bâtiments ; il ne s’agit pas seulement de blocs et de pierres », a déclaré Al-Kassem à CBC News. « Il s’agit des gens. »

Il affirme que les médecins de Gaza ne sont capables de « limiter les dégâts » qu’avec les fournitures et l’équipement disponibles.

Il y aura des handicaps physiques et des problèmes de santé mentale à la suite de ce qu’il a appelé les « bombardements discriminatoires » d’Israël qui dureront longtemps après la fin de la guerre.

« J’ai peur que cela prenne des années et des années. »